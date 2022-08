Balogh Mátyás címvédő a pályaíjász országos bajnokságon

A tokiói ötkarikás játékok résztvevője, Balogh Mátyás megvédte címét vasárnap a Malév SC pályán rendezett pályaíjász országos bajnokságon.

A magyar szövetség (MÍSZ) tájékoztatása szerint Balogh bőven túllőtte a 640 körös olimpiai szintet. Az ötkarikás részvétel feltétele, hogy ezt nemzetközi versenyen is teljesítse, emellett az országnak kvótát is kell szereznie ahhoz, hogy Tokió után két év múlva Párizsban is indulhasson.

A nőknél Örkény Lili ünnepelhetett, ő ugyancsak meglőtte a 610 körös női olimpiai szintet.

A férfiaknál csigás kategóriában Varga Dávid Ferenc szétlövéssel kerekedett Orosz Viktor fölé, a nőknél Nagy Éva nyerte a kategóriát.

Eredmények:

olimpiai íj, férfiak:

Balogh Mátyás (Malév SC) Lőrincz Ottó Botond (Pénzügyőr SE) Matei Levente (Malév SC)

olimpiai íj, nők:

Örkény Lili (Kerecsen ÍE) Tóth Mónika (Malév SC)

csigás íj, férfiak:

Varga Dávid Ferenc (Múltunk és Jövőnk Egyesület) Orosz Viktor (Malév SC) Horváth Ádám (Mesteríjász Kft)

csigás íj, nők:

Nagy Éva (Alibi ÍE) Balla Petra (Örs ÍK) Szomora Adrienn (Alibi ÍE)

Kiemelt kép: Balogh Mátyás íjász a férfiak rangsoroló versenyén a Jumenosima Íjász Parkban 2021. július 23-án, a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpia nyitónapján. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)