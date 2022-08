Kilencgólos előnyben a Ferencváros

A Ferencváros 36-27-re nyert a román CS Minaur Baia Mare otthonában a férfi kézilabda Európa-liga selejtezőjének első fordulójában, a párharc szombati, első mérkőzésén.

A visszavágót jövő vasárnap rendezik. Az FTC-nek összesen két sikeres párharcra van szüksége a főtáblára jutáshoz.

Eredmény, selejtező, 1. forduló, első mérkőzés:

CS Minaur Baia Mare (román)-Ferencvárosi TC 27-36 (14-15)

lövések/gólok: 45/27, illetve 47/36

gólok hétméteresből: 2/0, illetve 2/1

kiállítások: 0, illetve 8 perc

A Ferencváros legutóbb 2009 novemberében játszott nemzetközi tétmérkőzést, amikor a KEK-ben kettős vereséggel búcsúzott a szlovén Cimos Koperrel szemben.

Az NB I-ben legutóbb negyedik helyezett FTC keretéből ezúttal Bohács Sándor és Török Ádám hiányzott. Jól kezdtek a vendégek, akik a 12. percben vezettek először két góllal. Ezt követően a román együttes egy 5-1-es sorozattal használta ki, hogy ellenfele játéka némiképp kapkodóvá vált. A hazaiak a várakozásoknak megfelelően keményen védekeztek és előnyben részesítették a gyors támadásokat, ráadásul kapusuk, Anton Tyerekov remekül védett.

Borbély Ádám is bravúrosan teljesített az FTC hálója előtt, erre alapozva csapata a hajrában – 13 perc után – ismét vezetett, a szünetben 14-15 volt az állás.

A második félidőt is remekül kezdte a magyar csapat, 22-17-re elhúzott, erre reagálva a román bajnoki ezüstérmes Nagybánya támadásban kapusa lecserélésével létszámfölényt teremtett. Védekezésben szinte tökéletes volt a Ferencváros, ezt kihasználva Borbély továbbra is remekelt, míg a túloldalon visszaesett a védési hatékonyság. A hazaiak a hajrában is igyekeztek csökkenteni a különbséget, ezt az FTC gyors ellenakciókkal használta ki, és nagy meglepetésre kilenc góllal győzött.

Kovacsics Péter nyolc, Nagy Bence hét, a hazaiaknál Anderson Da Silva Mollino hat gólt lőtt. Borbély Ádám 43 lövésből 16-ot hárított.

A Magyar Kupa-ezüstérmes Fejér-B.Á.L. Veszprém a selejtező második körében kapcsolódik be a küzdelmekbe. A bajnoki bronzérmes Balatonfürednek nem kell selejtezőt játszania, a csoportkörben kezdi meg szereplését.

(Kiemelt kép: Fradi.hu)