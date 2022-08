Férfi kosárlabda vb-selejtező – Magyar győzelem Csehországban

A magyar férfi kosárlabda-válogatott 82-79-re legyőzte a cseh csapatot szombaton Chomutovban a világbajnoki selejtezősorozat második szakaszának második fordulójában.

Eredmény:

második szakasz, K csoport, 2. forduló: Csehország-Magyarország 79-82 (23-23, 21-24, 21-15, 14-20)

A magyar pontszerzők: Hanga 20 pont, Hopkins 10, Perl 10, Keller 8, Váradi 8, Benke 7, Eilingsfeld 7, Allen 6, Ferencz 3, Vojvoda 3

A magyarok a kvalifikáció júliusban zárult első etapjából három győzelmet és három vereséget hoztak magukkal a folytatásra, s – rosszabb kosárkülönbségük miatt – a K jelű hatos utolsó helyéről várták a folytatást. Ennek szerdai nyitányán a már vb-résztvevőnek tekinthető Litvánia volt az ellenfél, és a két NBA-sztárral felálló baltiak 88-78-ra győztek Szombathelyen.

Az ugyanakkor Franciaországban 95-60-ra alulmaradt csehek már részben az Európa-bajnokságra hangoltak Chomutovban, amelynek társrendezői, ugyanis a D csoport küzdelmeit Prágában bonyolítják le szeptember 2. és 8. között. Ami az ország kosármúltját illeti, az 1955-ben aranyérmes magyarokhoz hasonlóan az ellenfél válogatottja is egyszer volt Európa-bajnok, 1946-ban. Az előző, 2017-es Eb-n azonban a magyarokkal ellentétben nem jutott tovább a csoportkörből, és 20-adikként zárt, a 2019-es világbajnokságon viszont bravúros szerepléssel hatodik lett. Tavaly a tokiói olimpián a csehek a 9. helyen zártak.

Legutóbb a két gárda a 2017-es Eb csoportkörében találkozott, akkor a magyarok 85-73-ra győztek Kolozsváron. A rivális jelenlegi keretéből kiemelkedett Tomas Satoransky, aki az idén hat szezon után tért vissza az NBA-ből a Barcelonához, valamint Jan Vesely, aki immár szintén a katalánokat erősíti, miután a török Fenerbahcéval nyolc év alatt többek között Euroligát nyert.

A szombati összecsapáson – melyre Satoranskyt nem nevezték bokasérülés miatt – eleinte váltott vezetéssel haladtak a csapatok, a magyarok jól dobtak távolról, négy triplát is elsüllyesztettek a hazai kosárban. A támadó lepattanók megszerzésében is remekeltek a vendégek, 33-30-as vezetésüknél időt kért a rivális. Egy 6-0-s hazai roham után már Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány kényszerült rendezni a sorokat. A folytatásban is hullámzott a játék, de így is 47-44-es magyar előnyről kezdődött a második félidő.

A csehek a korábbinál keményebben védekeztek a harmadik negyedben, és ezúttal a magyar dobások nem értek célba, így fordult a kocka. A záró felvonást jól kezdte az Ivkovics-együttes, megint vezetett (67-68), a csehek azonnal időt kértek, de nem tudtak feljavulni. Így aztán 71-75-nél, 3:41 perccel a vége előtt megint kénytelenek voltak időt kérni. Ekkor azonban már sokkal jobban összpontosítottak a magyarok – bár két cseh tripla miatt izgulni kellett -, és nem engedték ki kezükből a győzelmet. A dudaszó pillanatában egy háromnegyed pályás hazai kísérlet a gyűrűn csattant.

A 2023 februárjáig tartó európai vb-selejtezősorozat 32 együttessel rajtolt. Idén júliusban minden négyesből az első három gárda jutott tovább a kvalifikáció második szakaszába – a magyar csoportból Portugália hullott ki -, melynek hat meccsére augusztusban, novemberben és jövő februárban kerül sor. A második szakasz 24 együttese négy hatos csoportban folytatja úgy, hogy valamennyien magukkal viszik a korábban szerzett pontjaikat. Végül mind a négy csoportból az első három utazhat a jövő nyári vb-re, amelynek a Fülöp-szigetek, Indonézia és Japán ad otthont.

A magyarok korábban annak köszönhetően kerültek előselejtező nélkül a vb-kvalifikációba, hogy kijutottak a szeptemberi Európa-bajnokságra, melynek csoportmeccseit Kölnben vívják majd csütörtöktől.

A válogatott novemberben, Bosznia-Hercegovinában folytatja szereplését a vb-kvalifikációban.

Később:

Litvánia-Montenegró 18.30

Bosznia-Hercegovina – Franciaország 20.00

A magyarok további mérkőzései a K csoportban:

2022. november 11.: Bosznia-Hercegovina – Magyarország

2022. november 14.: Magyarország-Csehország

2023. február 23.: Litvánia-Magyarország

2023. február 26.: Magyarország – Bosznia-Hercegovina