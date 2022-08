Karnyújtásnyira az áhított siker, de újabb bravúrra lesz szüksége a Fehérvárnak

Az idegenben kiharcolt egygólos előnyének birtokában jó helyzetben van a Fehérvár a Köln elleni labdarúgó Konferencia Liga-selejtező csoportkörébe jutásért zajló párharc csütörtöki visszavágója előtt, de a németországi bravúros teljesítményhez hasonlóra lesz szüksége ahhoz, hogy főtáblára kerüljön.

A székesfehérvári együttesnek a múlt héten úgy sikerült 2-1-re győznie Kölnben, hogy vendéglátója a vezető gól megszerzése után, a 20. percben emberhátrányba került. Bár a magyar alakulat a félidőben már vezetett, a szünet után nagy hangsúlyt kellett fektetnie a védekezésre ahhoz, hogy előnyről várhassa a visszavágót.

Michael Boris, a Mol Fehérvár FC német vezetőedzője Konferencia Liga selejtezőjének visszavágója előtt rendezett szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy csapata bizonyítani szeretne csütörtökön is, csakúgy, mint a múlt héten.

„Egységes csapatként kell majd játszanunk, mindent ennek rendelünk alá, és akkor meglehet az áhított siker” – fogalmazott a német szakvezető, aki örömét fejezte ki amiatt, hogy várhatóan teltház előtt játszhatnak, és pozitív kiindulópontnak nevezte, hogy előnyből várhatják a visszavágót. Rámutatott, hogy a Köln is csoportkörre vágyik, csakúgy, mint a Fehérvár, ezért

még intenzívebb játékot, még támadóbb felfogású ellenfelet vár a holnapi találkozón.

A tréner szerint szerényen kezelték a németországi győzelmet, a meccs lefújása óta száz százalékban a visszavágóval foglalkoznak, mert legalább egyszer be kell találniuk ahhoz, hogy csoportkörbe jussanak. Michael Boris szerint a visszavágón fontos lesz, hogy ne csak a kezdőjátékosok futballozzanak jól, hanem a cserék is megfelelően szálljanak be.

Marcel Heister, a Fehérvár német védője megerősítette, hogy intenzíven játszó, agresszív ellenfélre számítanak. Igyekeztek kielemezni a múlt heti találkozót, hogy tovább tudjanak javítani a játékukon, mert erre szükség lesz csütörtökön – fűzte hozzá.

„A Kölnnek ugyanolyan fontos az európai kupaszereplés, mint nekünk” – emelte ki Heister, hozzátéve, hogy a

magyar focinak jót tenne, ha két csoportkörös csapata lenne az európai kupasorozatokban.

A Fehérvár a hétvégén nem lépett pályára az OTP Bank Ligában, német riválisa viszont lejátszotta aktuális bajnokiját, melyen 1-1-re végzett az Európa-ligában címvédő Eintracht Frankfurt vendégeként.

A bajnoki negyedik helyezettként kupainduló fehérváriak történetük során másodszor mérik össze erejüket német ellenféllel: 1976-ban az UEFA-kupa harmadik fordulójában a Magdeburg 5-1-es összesítéssel bizonyult jobbnak.

A bajnoki hetedikként a nemzetközi porondra öt év után visszatérő Kölnnek sincs jó tapasztalata magyar csapattal szemben, mivel az Újpest 1983-ban kiejtette idegenben szerzett több góllal a Kupagyőztesek Európa Kupája (KEK) második körében.

A Fehérvár tíz év alatt harmadszor juthat főtáblára valamelyik európai kupasorozatban, ebben az időszakban kétszer az Európa-liga csoportkörében szerepelt.

A Fejér megyei együttes a KL-selejtező második fordulójában kezdett, ott az azeri Gabalát búcsúztatta 5-3-as összesítéssel, majd a moldovai Petrocub következett, amelyet kettős sikerrel ejtett ki. A Köln a selejtező negyedik, utolsó körében csatlakozott a sorozathoz. A Fehérvár–Köln párharc győztese a Konferencia Liga csoportkörébe jut.

A székesfehérvári visszavágó csütörtökön 19 órakor kezdődik, a meccset az M4 Sport és a hirado.hu élőben közvetíti.

A kiemelt képen a Mol Fehérvár FC játékosai az 1. FC Kölnnek lőtt góljukat ünneplik az Európa Konferencia Liga selejtezőjében lejátszott mérkőzésen Kölnben 2022. augusztus 18-án (Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel)