Vettel és Mick Schumacher már szerdán visszatér – a futballpályára

Németország legnagyobb jótékonysági labdarúgó-mérkőzéseként hirdetik a szervezők a helyi celebek és a legendás német (ex-)sportolók összecsapását, amelynek kezdőrúgására ma este 6 órától kerül sor a frankfurti Waldstadionban.

A rendszerint fesztelen hangulatú, barátságos gálameccsen több német világklasszis sportoló is stoplis cipőt húz a nemes cél érdekében.

Mick Schumacher and Sebastian Vettel will feature in ‘Champions for charity’ football match in honor of F1 legend Michael Schumacher at Frankfurt’s Waldstadion! 🤩#F1 #MickSchumacher #C4C22 #SebastianVettel pic.twitter.com/5VXWBchXGj

