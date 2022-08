Mbappé olyat tett, amit 30 éve nem láttak a francia bajnokságban

Nyolc másodperc valljuk be, nem sok mindenre elég, a 23 éves Kylian Mbappénak viszont pont elég volt arra, hogy Lionel Messi tökéletes passza után bevegye a Lille kapuját.

“Right lads they’ve got Messi and Mbappe so keep it tight early doors and ahhh bollocks” pic.twitter.com/unFOE2CrsA

— Average Striker (@AverageStriker) August 21, 2022