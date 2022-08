Aranyeső a kajak-kenu Eb-n! Megmutatjuk a magyarok összes érmes futamát és azt, hogy csalt könnyeket a szemükbe a Himnusz

Az egy nappal korábban K-2 500-on Fojt Sárával negyedik Pupp Noémit most K-1 1000 méteren szólították a rajthoz. Az Atomerőmű SE 24 éves kajakosa a visszafogottabb rajt után fokozatosan zárkózott fel az élbolyba olyannyira, hogy 600 méternél a vezetést is átvette – írta az m4sport.hu.

A hajrában aztán hárman is szorongatták, de sikerült megőriznie előnyét, így magyar arannyal kezdődött a nap.

„Nagyon jónak éreztem a pályámat, bár kicsit beragadtam a rajtban. A közepe az szerintem patika volt, és a végére aztán szerencsére akkora előnyt tudtam összeszedni, hogy bár jött a lengyel lány, nem tudott megfogni. Egyébként az eredményhirdetés előtt azt mondta nekem, hogy én lettem a második, így csak akkor hittem el, hogy győztem, amikor az ő országát mondták be a második helyre. Még nem sikerült beszélnem a testvéremmel (Pupp Réka, olimpiai ötödik dzsúdós), mert éppen most utazik haza a japán edzőtáborból, de ha valaki, akkor ő tudja, hogy ez mit jelent. Mindig mindenben egymás mellett állunk, úgyhogy ez az ő érme is. Tőle láttam, tanultam, hogy milyen sportembernek lenni” – mosolygott a döntőt követően Pupp Noémi.

Női C-2 200 méteren a szombaton az 500 méteres olimpiai számban ezüstérmes Bragato Giada, Nagy Bianka duó két hete legjobb európaiként zárt harmadikként a vb-n, így most esélye volt egy jobb helyezésre. Ennek megfelelően is versenyzett, a németekkel és leginkább a spanyolokkal volt csatában az aranyéremért, és ha csak öt századmásodperces előnnyel is, de elsőként haladt át a célvonalon.