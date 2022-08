Magabiztosan győzött a favorit könnyűsúlyú egypárban

A favorit Galambos Péter magabiztosan győzött könnyűsúlyú egypárban az evezősök idei, 123. országos bajnokságán, a péntektől vasárnapig tartó szegedi esemény második versenynapján.

Az MTK Budapest evezőse – aki pénteken normálsúlyú egypárban második lett – 7:20.54 perc alatt teljesítette a távot, és fölényesen tartotta maga mögött riválisait, akik jócskán elmaradtak tőle. A második helyezett Tamás Bence (Külker EK Óbuda) 7:33.26, míg a harmadik Fenyődi Tamás (Vác VEC) 7:38.10 perccel végzett a döntőben.

Galambos az MTI-nek elmondta: elégedett az ob-n nyújtott teljesítményével, különösen abban a tekintetben, hogy az utóbbi hetekben, de inkább hónapokban kétpárban evezett – és készült, majd indult múlt héten a müncheni Európa-bajnokságon –, így

ideje és lehetősége sem volt nagyon ráhangolódni az egypárra.

„A rutinom azért átsegített ezen a hiányosságon… Könnyűsúlyban számomra kötelező volt a győzelem, persze ennek ellenére fejben még így is komoly koncentrációt igényel az embertől, hogy ezt igazolni is tudja a vízen. A normálsúlyban elért ezüstérmemet pedig ennél a győzelemnél is többre értékelem, hiszen nagy csatát tudtam vívni a győztes Pétervári-Molnár Bendegúzzal. A mezőny ott jóval erősebb, szakmailag számunkra az a csúcs, és bár könnyűsúlyúként is tudtam azért már nyerni ott korábban, ennek a második helynek is nagyon tudtam örülni, és büszke vagyok rá” – mondta.

A könnyűsúlyú ketteseknél a Szőllősi Balázs, Szabó Bence (Győri AC) egység győzött. Utóbbi az Eb-n ebben a számban – amely nem szerepel az olimpiai programban – Furkó Kálmán társaként védte meg címét egy héttel korábban a bajor fővárosban. A kontinensbajnokságon a mezőnyt három hajó alkotta, az ob-n viszont öt egység evezett.

Kétpárban a favorit Bácskai Máté, Szabó Márton (MTK Budapest) egység győzelmét sem fenyegette veszély a vetélytársak részéről, a második helyezett hajóban – Ujhelyi Mihály párjaként – ott lapátolt a pénteken egypárban győztes Pétervári-Molnár (Budapest EE).

A nőknél Abid Syham (Ferencvárosi EC) győzött könnyűsúlyú egypárban. Normálsúlyú kétpárban – amely olimpiai versenyszám – Harsányi Viktória és Bertus Kitti (Külker EK Óbuda) nyert, utóbbi egy nappal korábban egypárban is a legjobbnak bizonyult.

A két óbudai evezős a négyesben sem talált legyőzőre

– ott Kas Natália Luca és Zsiros Janka társaságában eveztek –, klubtársaik, Bóka Sára és Szili Dorina pedig könnyűsúlyú kettesben végzett elsőként.

A Maty-éren alaposan átírta a szombati menetrendet az időjárás: a vihar, a szakadó eső és a villámlás miatt jelentős csúszással kezdődött a program, melyet aztán még félbe is kellett szakítani.

Az ob-ra közel 650 versenyző 759 egységbe nevezett, a felnőttek mellett utánpótlás, para, amatőr és masters versenyeket is rendeznek, a felnőtteknél 23 számban hirdetnek győztest. A vasárnapi program 8 órakor kezdődik, a döntőket – az előző két naphoz hasonlóan – ismét 15 órától tartják.

Eredmények, a felnőtt A döntők győztesei:

férfiak:

——-

könnyűsúlyú egypár (15 induló): Galambos Péter (MTK Budapest) 7:20.54 perc

kétpár (olimpiai szám/12): Bácskai Máté, Szabó Márton (MTK Budapest) 6:45.64 p

könnyűsúlyú kettes (5): Szőllősi Balázs, Szabó Bence (Győri AC) 7:25.11 p

négyes (o. sz./9): Csepel EK (Boros Bálint Bendegúz, Koncsik Dominik, Juhász Tamás, Czinege Tamás) 6:23.86 p

könnyűsúlyú nyolcas (4): Csepel EK (Kovács Krisztián, Horváth Patrik, Bózsó Szilveszter, Németh Gergely, Szigeti Ferenc, Zudor Marcell, Boros Bálint, Czinege Tamás, kormányos: Majoros Nóra) 6:08.43 p

nők:

—-

könnyűsúlyú egypár (6): Abid Syham (Ferencvárosi EC) 8:30.50 p

kétpár (o. sz./11): Harsányi Viktória, Bertus Kitti (Külker EK Óbuda) 7:38.84 p

könnyűsúlyú kettes (6): Bóka Sára, Szili Dorina (Külker EK Óbuda) 8:32.56 p

négyes (o. sz./9): Külker EK Óbuda (Kas Natália Luca, Zsiros Janka, Bertus Kitti, Harsányi Viktória) 7:08.65 p

A további program:

vasárnap:

——–

férfiak:

könnyűsúlyú kétpár (o. sz.), könnyűsúlyú négyes, négypár (o. sz.), nyolcas (o. sz.)

nők:

könnyűsúlyú kétpár (o. sz.), négypár (o. sz.), nyolcas (o. sz.)

A pénteki győztesek:

férfiak:

——-

egypár (o. sz./8 induló): Pétervári-Molnár Bendegúz (Budapest EE) 7:05.26 p

kettes (o. sz./11): Juhász Adrián, Simon Béla (Szolnoki Sportcentrum) 6:38.13 p

kormányos kettes (9): Szabó Gábor, Király Miklós, kormányos: Király Anna (Szegedi VE) 7:32.75 p

könnyűsúlyú négypár (7): Győri AC (Szabó Bence, Szigeti Roland, Szőllősi Balázs, Nagy Bendegúz) 6:11.85 p

nők:

—

egypár (o. sz./7): Bertus Kitti (Külker EK Óbuda) 7:53.14 p

kettes (o. sz./7): Bene Dorottya, Elek Boróka (Danubius NHE) 7:44.84 p

könnyűsúlyú négypár (5): Danubius NHE (Alliquander Anna, Ashe Evelin, Gedeon Anna, Bene Dorottya) 7:07.54 p