Hatodik helyen végzett a férfi tornacsapat

A magyar férfi tornacsapat a hatodik helyen végzett a müncheni multisport Európa-bajnokság keretein belül zajló kontinensviadalon.

A Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kardos Botond, Kiss Balázs összeállítású együttes a csütörtöki selejtezőből nyolcadikként lépett tovább, szombaton pedig remek teljesítményt nyújtva, a németeket és a spanyolokat megelőzve két pozíciót javított.

A selejtezőkhöz képest a lebonyolítás annyiban módosult, hogy csak három tornász léphetett az egyes szerekhez és mindhármuk pontszáma számított a végelszámolásnál.

A hazai szövetség beszámolója szerint ugráson kezdtek a magyarok,

Kardos (13,866), Mészáros (14,266) és Tomcsányi (13,833) mutatta be gyakorlatát. Következett a korlát, melyen Kardos (14,000) és Mészáros (13,766) mellett Balázs (13,833) szerepelt. Két forduló után a válogatott a harmadik helyen állt.

A harmadik szer a nyújtó volt, amely a legkevésbé sikerült, megint Kardos (10,300), Mészáros (13,500) és Balázs (13,866) mutatta be gyakorlatát. A talajon elért pontokkal – Balázs Krisztián 13,166, Mészáros 14,433, Kardos 14,100 – valamelyest sikerült javítani.

Az utolsó előtti szer a lólengés volt, melyben Balázs 13,100, Mészáros 14,066, Tomcsányi 13,433 pontot szerzett, ezzel a záró etapot megelőzően a magyar válogatott az ötödik helyen állt, mindössze fél pontra a francia csapattól. Gyűrűn Mészáros (13,100), Tomcsányi (13,533) és Kiss (13,366) remek gyakorlatot mutatott be.

Az összteljesítmény hatodik helyet ért, a hátrány alig több, mint négy tizedpont volt a negyedik helyezett svájciakkal szemben. Az aranyérmet a britek érdemelték ki, a második helyen az olaszok, a harmadikon pedig a törökök végeztek.

Kovács István szövetségi kapitány a kiutazás előtt azt mondta: a cél a legjobb 13 közé kerülés, mert így részt vehetnek az október 29. és november 6. közötti, liverpooli olimpiai kvalifikációs világbajnokság csapatversenyében.

A szakvezető a verseny után bevallotta, nem számított ilyen jó eredményre.

„Már a selejtezőnél is elmondtam, hogy a döntőbe kerülésnek is nagyon örültünk, de az, hogy javítani is tudtunk, hihetetlen. Ha nem rontunk, akkor bele tudtunk volna szólni akár a dobogós helyezésekbe is” – idézte őt a szövetség közleménye.

Mészáros, aki egyéni összetettben hatodik lett csütörtökön, talajon pedig másodikként bekerült a vasárnapi szerdöntőbe, úgy érezte: volt esély a dobogóra kerülésre. „Ezzel együtt is nagyon jó csapatunk van, erre lehet építeni a jövőben, nem gondolom, hogy szomorkodnunk kellene, ez egy nagyon jó verseny volt, nekem személy szerint is” – értékelt.

Eredmény (az Eb honlapja alapján):

férfi csapatverseny, Európa-bajnok:

Nagy-Britannia (James Hall, Joe Fraser, Jake Jarman, Courtney Tulloch, Garnni Regini-Moran) 254,295 pont

2. Olaszország (Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Andrea Cingolani, Matteo Levantesi, Yumin Abbadini) 247,494

3. Törökország (Ferhat Arican, Kerem Sener, Ahmet Onder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Kosak) 246,162

…6. Magyarország (Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kardos Botond, Kiss Balázs) 243,527