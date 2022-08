Gazdát cserélt a piros trikó a Vueltán

Sam Bennett sprintbefutóban nyerte a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny második szakaszát, melyen az összetett első helye a Jumbo-Vismán belül cserélt gazdát.

Szombaton a ‘s-Hertogenbosch és Utrecht közötti 175,1 kilométer megtétele várt a kerékpárosokra. A sík etapba a szervezők beiktattak egy negyedik kategóriás emelkedőt, a 70 méter magas dombon szerezhető pontoknak köszönhetően ki tudták osztani a pöttyös trikót.

Ezt a korán eltekerő ötfős szökevénycsoportból Julius van den Berg kaparintotta meg a holland szurkolók nagy örömére, így vasárnap ő viselheti hazai utakon a hegyi pontverseny megkülönböztető mezét.

Negyedik kategóriás emelkedőből mindössze kettő szerepel az idei spanyol körverseny útvonalában, a másikat vasárnap ugyancsak Hollandiában „mássza meg” a mezőny. Spanyolországban a kategorizált hegyek közül csak harmadik vagy annál nehezebb kategóriájúak várnak a kerékpárosokra.

A mezőnyhajrában érdekelt csapatok nem engedték messzire a szökevényeket, és korán, 59 kilométerrel a cél előtt be is fogták őket. Ezután is akadt vállalkozó szellemű kerékpáros, de nem adta meg az esélyt a hazaérésre a cél felé közeledve egyre idegesebb mezőny, amelyben több bukás is történt.

A sprintben az ír Bennett a 2019-es világbajnok dán Mads Pedersent és a friss Eb-bronzérmes belga Tim Merliert megelőzve diadalmaskodott. Bennett pályafutása negyedik etapsikerét gyűjtötte be a Vueltán.

A piros trikót a negyedikként beérő, a tavalyi Tour de Hongrie tatai befutóján második Mike Teunissen vette át csapat- és honfitársától, Robert Gesinktől. Az összetett esélyesek a mezőnnyel, a győztesével azonos idővel értek célba.

Eredmények:

2. szakasz, ‘s-Hertogenbosch-Utrecht, 175,1 km:

1. Sam Bennett (ír, BORA-hansgrohe) 3:49:34 óra

2. Mads Pedersen (dán, Trek-Segafredo) azonos idővel

3. Tim Merlier (belga, Alpecin-Deceuninck) a. i.

4. Mike Teunissen (holland, Jumbo-Visma) a. i.

Az összetett élcsoportja:

1. Teunissen 4:14:14 óra

2. Edoardo Affini (olasz, Jumbo-Visma) azonos idővel

3. Sam Oomen (holland, Jumbo-Visma) a. i.

Vasárnap az utolsó hollandiai szakasz, a Breda és környéki 193,5 kilométer megtétele vár a kerékpárosokra. A hétfői szünnap után kedden már Spanyolországban teker a 77. Vuelta a Espana mezőnye, amely összesen 3280 kilométert teker, amíg szeptember 11-én célba ér Madridban.