Multisport Eb – Döntős a férfi és a női kajaknégyes is

A férfi és a női kajaknégyes is bejutott előfutamából a döntőbe 500 méteren a müncheni multisport Európa-bajnokság keretében zajló kajak-kenu kontinensviadalon. A kenus Adolf Balázs a középfutamból biztosította a helyét a legjobb kilenc között.

A vihar elvonultával péntekre jelentősen megváltoztak az időjárási körülmények az Olimpiai Regatta Központban, az előző napokhoz képest mintegy tíz fokot csökkent a hőmérséklet, és szitáló, majd egyre intenzívebb eső fogadta reggel a versenyzőket.

A két héttel ezelőtti világbajnoksághoz képest némileg átalakult magyar négyeseket azonban ez nem zavarta,

előbb a Kuli István, Csizmadia Kolos, Balogh Gergely, Nádas Bence összeállítású férfi egység végzett a továbbjutó harmadik helyen, majd a Kiss Blanka, Lucz Anna, Csikós Zsóka és Gazsó Alida Dóra alkotta női kvartett nyerte meg magabiztosan az előfutamát.

„Az elején elkövettünk egy kis hibát a rajtnál, ez valószínűleg az én lelkemen szárad, ott tudunk még javulni. A pálya többi része egészen jó volt, de biztos vagyok benne, hogy abban is találunk még tizedeket” – mondta az MTI-nek Kuli István.

Kiss Blanka eddig mindössze egyszer, a 2019-es U23-as vb-n sztrókolt négyest a pályafutása során, így ez a szerep merőben új volt a számára.

„Nagyobb a teher a négyesben, mint a párosban, itt nagyon sok múlik az első emberen, hogyan osztja be a pályát, sokban függnek tőle a mögötte ülök. Nagyon izgulok emiatt, de próbálom megoldani a feladatot és bízom a csapattársaimban, akik most is nagyon tolták alám a hajót” – fogalmazott Kiss Blanka, aki Lucz Annával párosban vb-aranyérmes lett Halifaxben 200 méteren.

A tokiói olimpikon, tavaly vb-bronzérmes Adolf Balázs a csütörtöki visszafogottabb teljesítmény után – ötödik hely az előfutamban – most semmit nem bízott a véletlenre:

bár a középfutamból az első három továbblépett, ő rajt-cél győzelmet aratva megnyerte második pályáját, így szintén készülhet a szombati döntőre.

„A tegnapi ötödik hely taktika volt, előttem volt a vb első négy helyezettje egy brazilt leszámítva. Az előfutam nekem nem az erősségem, ezért inkább tartalékoltam. Tudtam, hogy a középfutamban könnyebb dolgom lesz, és ez be is igazolódott” – nyilatkozott a 22 éves magyar kenus, aki elárulta, hogy a vb után orvosi vizsgálatokon esett át, s úgy tűnik, valószínűleg valamilyen vírusfertőzés okozhatta a kanadai gyengébb teljesítményét.

A nap folyamán még nyolc magyar egység lesz érdekelt az elő- és középfutamokban, öt hajó pedig már érmekért száll vízre.