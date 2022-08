Multisport Eb: Újabb két magyar egység döntős a kajak-kenusoknál

A Nádas Bence, Kopasz Bálint kajakos és a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kenus duó az előfutamból egyből a döntőbe jutott 500 méteren a müncheni multisport Európa-bajnokság kajak-kenu versenyében.

A régi-új olimpiai szám, a férfi K-2 500 méter friss világbajnok kettőse magabiztosan nyerte csütörtöki versenyét, amelyből csak a győztes spórolhatta meg a középfutamot.

„Szerencsére nem volt szükség maximális pályára, pedig nem volt gyenge a futamunk. Nem reméltem, hogy ilyen jól fogunk menni és a végén még tudunk nézelődni is. Jó is, hogy nem kellett mindent kiadnunk magunkból, mert Bencének még lesz a négyes, nekem az egyes. Fantasztikus volt ez a pálya, mondtam is Bencének, hogy ezt ne rontsuk el, maradjon így a döntőre is, amelyben majd mindent beleadunk” – értékelt az olimpiai bajnok Kopasz Bálint.

„Örültem, hogy nyugodtan, profin, lazán tudtunk ehhez a pároshoz hozzáállni, ki tudtuk zárni a körülményeket. Próbáltam tesztelni a rajtgépet, szerintem az óvatos rajton lesz a hangsúly” – fogalmazott Nádas Bence, aki hozzátette: érzik az időjárásváltozást – péntekre legfeljebb 20 fokot jósolnak –, kicsit nyomottak, neki fáj a feje, de legjobb tudásuk szerint megpróbálnak alkalmazkodni.

A C-2 500-on tavaly vb-2., idén vb-7. Hajdu Jonatán, Fekete Ádám duó második lett a spanyolok mögött, de ebben a számban ez is finálét ért.

„Pályafutásunk egyik legjobb előfutama volt. A nemzetközi iram teljesen más, mint az otthoni, itt mindenki az életéért küzd. Talán most először éreztem azt, hogy az előfutamban is kordában tartottuk az iramot, annyira haltunk meg, amennyire kell. Ez az előfutam úgy nézett ki, ahogy annak ki kell néznie. A döntő vasárnap lesz, szeretnénk élvezni ezt az Eb-t, a fináléban pedig úgy odaállni, ahogy mindig, hogy nyerni szeretnénk”. – mondta Fekete Ádám.

Női K-2 500-on, amely szintén olimpiai szám, egy fiatal egység, a 18 éves Fojt Sára és a délelőtt 1000 egyesben futamgyőztes, 24 esztendős Pupp Noémi képviseli a magyar színeket. A frissen összeült egység előfutamában kevéssel lemaradva a szlovákok mögött második lett, így pénteken a középfutamból juthat döntőbe.

„Nagyon jó pályát jöttünk, bár sok összehasonlítási alapunk nincs, mert mindössze ez volt a második pályánk, egy hete sincs, hogy összeültünk. Örülök a második helynek, annyit sajnálok csak, hogy nem sokon múlott a futamgyőzelem. De talán a középfutam még a javunkra is válik” – nyilatkozott Pupp Noémi.

A nyitónapon csak elő- és középfutamokat rendeztek az Eb-n, a döntőkre pénteken, szombaton és vasárnap kerül sor.