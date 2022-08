Multisport Eb: Mészáros Krisztofer hatodik egyéni összetettben, döntőben a férfi csapat

A magyar férfi tornászválogatott nyolcadik lett a csütörtöki selejtezőben a kontinensviadalon, amelyet a müncheni multisport Európa-bajnokság keretein belül rendeznek meg, így szerepelhet a szombati döntőben. Mészáros Krisztofer egyéni összetettben a hatodik helyen zárt, talajon pedig a második helyen került be a vasárnapi szerdöntőbe.

A csapat a harmadik csoportba került, Balázs Krisztián, Mészáros és Tomcsányi Benedek mind a hat szeren indult, Kardos Botond talajon, ugrásban, korláton és nyújtón, míg Kiss Balázs lólengésben és gyűrűn mutatta be gyakorlatát.

A selejtező egyben az egyéni összetett döntője is volt, illetve kialakult a szerenkénti döntők és a csapatfinálé mezőnye is. Csapatonként az öt főből négy tornász mehetett fel egy-egy szerre, amelyekből a legjobb három pontszám számított.

A magyarok talajon kezdtek, Mészáros kiemelkedő gyakorlatot mutatott be, amelyre 14,500 pontot kapott a zsűritől, s ezzel ezen a szeren a teljes mezőnyt tekintve az élre ugrott. Kardos 13,366-tal, Balázs 12,966-tal, Tomcsányi 12,233-tal zárt talajon.

Lólengésben is Mészáros bizonyult a legjobbnak a magyarok közül 13,233 ponttal, Kiss Balázs neve mellé 13,166 pont került, Tomcsányi 12,933-tal, Balázs 12,833-tal folytatta. Gyűrűn Kiss 13,600-at, Tomcsányi 13,366-ot, Mészáros 13,033-at, Balázs pedig kereken 13,000-at kapott.

Ugrásban Mészáros ismét kiemelkedően szerepelt 14,400 ponttal, de Tomcsányi és Kardos is erős gyakorlatot mutatott be 13,933, illetve 13,900 pontért. Balázst 13,766 pontra értékelték a bírók. Mivel mind a négyen csak egy ugrást mutattak be, a szerdöntő szempontjából nem számítottak a pontszámok.

Korláton újfent Mészáros vitte a prímet, nagyon örült a 14,233-as pontszámnak, Balázs 13,966-ot, Kardos 13,666-ot, Tomcsányi 13,100-et kapott.

Következett a zárószer, a nyújtó, amelyen az összetettben legjobban szereplő magyar, a Győri AC 20 éves sportolója, Mészáros 13,600 pontot kapott, így 82,999 ponttal zárt, amely a hatodik helyhez volt elegendő összetettben.

Tomcsányi 12,166, Kardos 13,333, míg Balázs 13,733 pontot kapott az utolsó gyakorlatára, ezzel a csapat összpontszáma 244,927 lett.

Kovács István szövetségi kapitány a kiutazás előtt azt mondta, a cél a legjobb 13 közé kerülés, mert így részt vehetnek az október 29. és november 6. közötti, liverpooli olimpiai kvalifikációs világbajnokság csapatversenyében.

A csapatverseny döntőjét szombaton, a szerenkénti finálékat vasárnap rendezik.