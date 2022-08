Multisport Európa-bajnokság: Kiestek a diszkoszvetők

Mindkét magyar diszkoszvető, Huszák János és Szikszai Róbert a selejtezőben búcsúzott szerdán a müncheni multisport Európa-bajnokság keretében zajló atlétikai Eb-n.

A 2015-ben U23-as Eb-bronzérmes Szikszai 61,29 méterrel kezdett – idei legjobbja 64,19 méter –, a második dobása pedig három centivel volt nagyobb. Harmadikra rontott, de így is negyedik lett a csoportjában, amelyben a 66 méteres szintet csak a világbajnok szlovén Kristjan Ceh dobta túl.

„Nem dobáltunk nagyokat, hátszelünk van, de kavarog néha a szél. A harmadik dobással nem vagyok elégedett, de az első kettő 61 fölött volt, néhány centi különbséggel. Ha még egy métert rá tudtam volna tenni, akkor nem lenne izgulnivalóm a második csoport előtt” – mondta a 27 éves nehézatléta.

A B csoportból viszont kilencen is jobb eredményt értek el Szikszainál, így kiszorult a 12-es döntőből és 13. lett.

A 30 esztendős Huszák János 60 méter alatt maradt: 59,18 után 59,99 következett, harmadik kísérlete pedig érvénytelen volt. Összesítésben a 20. helyen végzett.

„Július 26-án kezdtem a szezont, mert március közepén megsérültem és utána több sérülés is hátráltatott. Tavalyról megvolt a szintem az Eb-re, ezért próbáltam összedrótozni magam, hogy el tudjak itt indulni. A múlt héten, a Gyulai Memorialon jól dobtam, az az eredmény most is elég lett volna. A mai teljesítményemről nem igazán tudok mit mondani” – nyilatkozott Huszák.

A szerda esti programban a hétpróbázó Krizsán Xénián kívül Szűcs Valdó a 110 m gát elődöntőjében lesz érdekelt, Gyurátz Réka pedig a női kalapácsvetés döntőjében.