70 éves a brazil F1-legenda, aki Lászlónak nevezte el egyik fiát

Az egykori kiváló autóversenyző Nelson Souto Maior néven született Rio de Janeiróban. Orvos apja – aki rövid ideig brazil egészségügyi miniszter volt – regionális teniszbajnokságokat nyert, ezért legkisebb fiát is a teniszezés felé kezdte terelni. A kis Nelson 12 évesen már ígéretes tehetségnek számított, de nem találta eléggé izgalmasnak a labdaütögetést, ezért 14 évesen titokban – édesanyja lánykori nevét, a Piquet-t használva – gokartozni kezdett.

Tehetős szülei két év múlva beíratták egy kaliforniai tenisziskolába, de Nelsont csak a gokartok és a sportkocsik érdekelték. Hazatérve a hetvenes évek közepén brazil és dél-amerikai gokartbajnoki címeket szerzett, de szüleit ezzel sem győzte meg. Egyetemre küldték, ahonnan egy év után kimaradt, eladta személyautóját, aminek árából vásárolt egy a Volkswagen Bogár alapjára épülő együléses versenyautót (Formula Vee), amivel 1977-ben brazil bajnok lett.

Piquet példaképe, a kétszeres F1-es világbajnok Emerson Fittipaldi tanácsára Angliába költözött, hogy a ranglétrát végigjárva feljuthasson a Forma–1-be. 1978-ban hét győzelmet aratott és megnyerte a brit Forma–3 bajnokságot, ekkor már a legjobb F1-es csapatok is felfigyeltek rá. Abban a szezonban három versenyen is indulhatott Ensign, McLaren és Brabham autók volánja mögött.

#OnThisDay in 1982.

Nelson Piquet (Brabham-BMW-BT50) secured pole position for the Austrian Grand Prix at the Österreichring.

Riccardo Patrese made it an all-Brabham front row for the race.

© Motorsport Images #F1 pic.twitter.com/pD3hmgrPzH

— F1 1980-1989 🏁 (@F1_1980_1989) August 14, 2022