Neymar korábban csúfnevet is adott Mbappénak, most már válságértekezletre van szükség

Hiába kezdte szenzációs formában a Ligue 1-t a PSG, az öltözőben olyan szintű ellentét húzódik a klub legnagyobb értékei között, hogy a vezetőség közbe kell lépjen. A megbeszélésre mihamarabb sor kerül – számolt be a francia L’Équipe.

Neymar és Mbappé kapcsolata állítólag kritikus ponthoz ért, melyhez nagyban hozzájárult, hogy sajtóhírek szerint a nyáron a francia csapattal gigaszerződést kötő 23 éves világbajnok jelezte a vezetőségnek: szívesebben látná a brazil labdazsonglőrt bármelyik másik együttesben.

A Neymar eladására való buzdítás csak a jéghegy csúcsa a két labdarúgó között húzódó viszálynak. Már korábban sem volt felhőtlen a kapcsolatuk, egyes beszámolók szerint a 30 éves brazil támadó folyamatosan csúfolja fiatalabb társát az öltözőben, sőt, a Donatello gúnynevet is ráaggatta, mivel szerinte meglehetősen hasonlít a népszerű Tini nindzsa teknőcök című képregénysorozat egyik harcművész hüllőjére.

Lionel Messi érkezésével állítólag még jobban kiéleződtek az ellentétek. A hétszeres aranylabdás ugyanis már a Barcelonában is testvérként tekintett Neymarra, a PSG hierarchiájának tetejére repülve pedig ismét közeli kapcsolatot ápol a brazillal. A L’Équipe szerint Mbappé ettől még inkább elszigetelve érzi magát, aminek a hétvégén már a pályán is megmutatkozott a hatása.

A francia támadót kritizálták a szurkolók az interneten, miután a PSG egyik kontratámadásánál érthetetlen módon megállt hisztizni a pálya közepén. A Twitterre felkerült felvételeken jól látszik, hogy Mbappé az elején követi az akciót, egészen addig, amíg a portugál Vitinha a pálya közepén áttörve Messinek nem adja a labdát. Az ifjú sztár ekkor a karjait a levegőbe dobva megáll és hátat fordít a játéknak, pedig ha felfutott volna a kapuig, könnyedén gólt szerezhetett volna.

Bár Mbappé végül a 69. percben betalált, egyáltalán nem alakult jól a mérkőzés a számára. A 23. percben például büntetőt hibázott, majd amikot a következő megítélt tizenegyes mögé Neymar állt oda, megpróbálta meggyőzni, hogy ismét ő próbálkozhasson. Nem sikerült, a brazil pedig kíméletlenül kihasználta a lehetőséget.

Kylian Mbappe really had the audacity to ask Neymar to give him the second penalty after he he missed his first one 😐

pic.twitter.com/DxFML8jxqf

— LSPN FC (@LSPNFC_) August 14, 2022