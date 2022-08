Leesik az állunk ettől a teljesítménytől! Takács Boglárka futását érdemes többször megnézni

Takács Boglárka nagyszerű teljesítménnyel, futamgyőztesként bejutott az elődöntőbe 100 méteres síkfutásban az atlétikai Európa-bajnokságon.

Takács Boglárka futamgyőztesként elődöntős 100 méteren

Takács Boglárka 11.37 másodperces, idei országos csúcsánál öten is jobbat tudtak futamában, a Honvéd sprintere azonban borította a papírformát. Remek hajrával elsőnek dobta be magát a célba 11.44 másodperces idővel a müncheni Olimpiai Stadionban. Futamonként az első négy léphetett tovább az elődöntőbe, ahová Takács végül a hetedik legjobb eredménnyel került be.

Takács Boglárka futamgyőzelme után a közmédiának elmondta: elégedett volt a futásával az előfutamban, ahol szeretett volna úgy teljesíteni, ahogyan előtte a bemelegítést megcsinálta.

„Jó formában érkeztem az Eb-re, nagy élmény első felnőtt világversenyemen indulni, ráadásul egy ilyen nagy stadionban, ami számomra szintén újdonság. Az előfutamra az volt a terv, hogy jól versenyezzek, és legyek a négy továbbjutó között. A futamgyőzelem most csak ráadás volt, aminek persze nagyon örülök. Az időeredményem kezdésnek nem rossz, sőt, előfutamban kimondottan jó” – nyilatkozta.

Takács Boglárka: Hatalmas élmény, még nem is futottam ekkora stadionban

A női 100 méter elődöntőit kedden este rendezik a multisport Eb keretében zajló atlétikai kontinenstornán.

Kiemelt kép: MTI/AP/Martin Meissner