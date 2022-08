Vizes Eb: Kovács Benedek ezüstérmes 200 méter háton

Kovács Benedek ezüstérmet nyert 200 méter háton szombaton a római úszó Európa-bajnokságon.

A 24 éves magyar versenyző 1:56.03 perces egyéni csúccsal csapott célba, a szám másik magyarja, Kós Hubert 1:57.84-gyel nyolcadik lett. A számot a francia Yohann Ndoye Brouard nyerte 1:55.62-vel.

Az idei budapesti világbajnokságon döntős Kovács a pénteki előfutamban egyéni csúcsot (1:56.81) úszott, az elődöntőben viszont tartalékolt, míg Kós egyéni legjobbjától (1:57.64) mindössze négy századdal elmaradva, 1:57.68 perccel került a fináléba.

A döntőben láthatóan Kós gyorsan „kiszállt” a dobogóért folytatott küzdelemből, Kovács viszont tartotta a tempót a mezőnnyel, a második százon pedig fokozatosan jött felfelé. Húsz méterrel a vége előtt már láthatóan az éremért harcolt, és végül óriási egyéni rekorddal csapott célba, megszerezve pályafutása első nagy nemzetközi sikerét.

„Nagyon boldog vagyok, nem gondoltam rá, hogy dobogós leszek, a negyedik-ötödik helyre saccoltam magam. Szerencsére sikerült elérni az 1:56-os idő elejét, amit szerettem volna” – nyilatkozott Kovács, aki úgy kiúszta magát, hogy a futam után rosszul lett.

„Érden kezdtem el úszni a jelenlegi edzőmmel, Plagányi Zsolttal, ő távozott, én meg maradtam. Ott volt egy csapatunk például Milák Kristóffal, de szépen-lassan leépült, én viszont ott maradtam egyedül. A koronavírus-járvány alatt volt egy plusz évem, és váltottam, átmentem a BVSC-be, ahol újra Plagányi Zsolttal készülök, ráadásul olyan úszókkal közösen, mint például az olimpiáig Cseh László, akivel megtiszteltetés volt edzeni, Bernek Péter vagy Bohus Richárd. Azóta százon és kétszázon is jövök felfelé” – számolt be az elmúlt éveiről Kovács, aki júniusban a Duna Arénában, élete első világbajnokságán rögtön döntős volt, most pedig a dobogó második fokára léphetett fel.

Eredmények:

férfi 200 m hát, Európa-bajnok:

1. Yohann Ndoye Brouard (Franciaország) 1:55.62 perc

2. KOVÁCS BENEDEK 1:56.03

3. Luke Greenbank (Nagy-Britannia) 1:56.15

…8. KÓS HUBERT 1:57.84