Verrasztó Dávid Európa-bajnoki ezüstérmes 400 méter vegyesen

A 33 éves magyar versenyző, aki 2014 és 2018 között sorozatban háromszor nyerte meg ezt a számot a kontinensviadalokon, idei legjobbjával (4:12,58 perc) csapott célba az olasz Alberto Razzetti (4:10.60) mögött.

A szám másik magyar döntőse, Kós Hubert 4:13,77-tel a negyedik lett.

Verrasztó a legjobb idővel (4:15,52) várta a finálét, a rajt után pillangón a második helyen állt Razzetti mögött, majd a várakozásoknak megfelelően háton átvette a vezetést. Féltávnál több mint másfél másodperccel volt gyorsabb délelőtti idejénél. Mellen az olasz került előnybe, és egy testhossz előnnyel indult neki a gyorsúszásnak, innen pedig már nem is engedte ki a kezéből a győzelmet.

Nagyon örülök ennek az ezüstnek, ez a realitás, hiszen februárban még nyolcvanöt kiló voltam. Azóta összekapáltunk egy egész jó reggeli időt is. Megpróbáltam, de inkább most a tutira mentem, amikor láttam, hogy elmegy az olasz. Fontos lépés volt ez az ezüstérem, hiszen akár itt véget is érhetett volna az egész, mindjárt harmincnégy éves vagyok, mögöttem vannak jó fiatalok, én pedig nem akarok az útjukba állni, azért mert én vagyok Verrasztó Dávid, aki valaha 4:09-et tudott