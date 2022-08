Kvíz: Mennyire vagy sportos? Akár sportkommentátor is lehet, aki jelentkezik az NKE és az MTVA képzésére

A szakirányú továbbképzés célja, hogy újságírói, szerkesztői ismereteket adjon át a média, azon belül is a közmédia iránt érdeklődő hallgatóknak. A képzés az újságírói és szerkesztői ismeretek mellett ráadásul a sport iránt érdeklődőknek is kedvez. Töltse ki sportos kvízünket, ha a legtöbb kérdésre azonnal tudja a választ, a sportszerkesztői képzés épp Önnek való, mely során a sportkommentátori munkába is bepillantást nyerhetnek a hallgatók.

Loading… A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete 2022 szeptemberében két féléves, levelező rendszerű Közszolgálati média-újságíró és szerkesztő szakirányú továbbképzési szakot indít. Az oktatás rugalmas időbeosztásából adódóan a képzések munka mellett is elvégezhetők és idén ősszel is olyan oktatók segítik a diákokat, mint Petrovics-Mérei Andrea és Mohay Bence, akik az M4 csatornájának elismert műsorvezetői. A szak részletes képzési programjáról és a jelentkezés menetéről bővebb tájékoztatást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézetének honlapján talál. A Közszolgálati média-újságíró és szerkesztő szakirányú továbbképzési szak meghosszabbított jelentkezési határideje 2022.augusztus 19. éjfél.