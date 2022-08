Olimpiai hangulatot hoz augusztus a közmédiában

Tizenegy kontinensviadalt is közvetít augusztusban a közmédia sportcsatornája. A müncheni Eb-ket, a Rómában zajló vizes Európa-bajnokságot, majd a hónap végén kezdődő vízilabda torna eseményeit is követhetik a nézők és szurkolhatnak a magyar sportolóknak az M4 Sporton, a Duna World, valamint az M4Sport+ csatornákon, és az m4sport.hu oldalon.

Különleges időszak kezdődik csütörtökön az európai sport világában, hiszen tizenegy napon keresztül már-már olimpiai hangulatot élhetnek át a szurkolók.

Róma ad otthont augusztus 11-21. között a vizes Európa-bajnokságnak, ahol úszás, szinkronúszás, nyíltvízi úszás, műugrás és óriás-toronyugrás is szerepel a sportágak között.

A torna eseményei közül kiemelkednek az úszó versenyszámok, ahol a több mint 30 magyar induló között Hosszú Katinkát is láthatják majd rajtkőre állni a nézők, aki korábban már kijelentette:továbbra is célja a 100 nagy versenyen nyert érem elérése.

Az Iron Lady jelenleg 96-nál tart, ráadásul pályafutása meghatározó helyszínére tér vissza, hogy milyen sikerrel gyűjt további dobogós helyezéseket, az M4 Sporton biztosan kiderül.

Róma mellett München lesz a másik főszereplő, ahol kilenc olimpiai sportág 176 versenyszámában mérik össze tudásukat a sportolók.

Az 1972-es ötkarikás játékok után 50 évvel az asztalitenisz, az atlétika, az evezés, a kerékpár, a sportmászás, a strandröplabda, a torna, a triatlon és a kajak-kenu versenyei kapnak helyet a programban. Itt is lehet számítani érmekre, hiszen a kajak-kenusok a hétvégén befejeződött világbajnokságon is bizonyították, lehet rájuk számítani, de nem lenne meglepetés ha tornában, asztaliteniszben vagy atlétikában is dobogóra állhatna magyar sportoló. Utóbbiban több mint harmincan tartják meg főpróbájukat a jövő évi budapesti vb-re.

Az augusztus 21-ig tartó esemény után mindössze pár nap pihenés következik, augusztus 27-én máris rajtol Splitben a vízilabda Európa-bajnokság, ahova friss vb ezüstérmes női pólósaink „aranyos reményekkel” utaznak.

A horvát városban augusztus 27. és szeptember 10. között 12 női és 16 férfi válogatott küzd majd az Eb-győzelemért. Férfi pólósaink a szerbek mellett Izraellel és Szlovéniával, míg a női válogatottunk Németország, Horvátország, Görögország, Hollandia és Románia csapataival kerültek egy csoportba.

Az Európa-bajnokságok eseményeit az M4 Sport, az M4 Sport+ és az m4sport.hu mellett a Duna World csatornán is lehet majd követni.