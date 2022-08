Hajrá, magyarok! Nekik szurkolhatunk a Multisport Eb-n

Rekordlétszámú magyar csapat, csaknem 50 versenyző utazik a multisport Európa-bajnokság keretében sorra kerülő atlétikai Eb-re, amelyet augusztus 15-21-én rendeznek Münchenben. A kontinensbajnokság legfiatalabb résztvevője magyar lesz: a 15 éves Kriszt Sarolta.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint 34-en szereztek indulási jogot egyéni versenyszámokban, míg a négy váltóból három harcolta ki a helyét a július 26-án lezárult kvalifikációs időszakban. Kriszt Sarolta a 4×400-as váltóban kaphat szerepet.

Férfi 110 méteres gátfutásban és férfi kalapácsvetésben is három magyar lesz, köztük a vb- és Eb-bronzérmes Halász Bence.

„Büszkék vagyunk rá, hogy nemcsak az utánpótlás, hanem a felnőtt válogatott is kiemelkedően teljesít és a nehéz kvalifikációs rendszer ellenére is 47 atlétánk lehet ott a müncheni Európa-bajnokságon. Nagyon bizakodóak vagyunk, reméljük, többen is döntőbe kerülnek. Sokan, mint például Molnár Janka, Halász Bence, Bartha-Kéri Bianka, vagy éppen Huller Dániel a Gyulai István Memorialon rendkívül erős nemzetközi mezőnyben is bizonyították felkészültségüket ” – mondta Deutsch Péter, a Magyar Atlétikai Szövetség Kiemelt Atléta Programjának vezetője.

A magyar csapat:

Férfiak:

200 méter, 4×400 m: Máté Tamás

800 méter, 4×400 m: Huller Dániel

1500 méter: Szögi István

110 m gát: Szűcs Valdó, Szeles Bálint, Eszes Dániel

3000 m akadály: Palkovits István

magasugrás: Bakosi Péter

diszkoszvetés: Szikszai Róbert, Huszák János

kalapácsvetés: Halász Bence, Rába Dániel, Pars Krisztián

maraton: Csere Gáspár

35 km gyaloglás: Venyercsán Bence, Helebrandt Máté

4×400 méter: Molnár Attila, Wahl Zoltán, Ajide Dániel, Steigerwald Ernő

Nők:

100 méter, 4×100 m: Takács Boglárka

800 méter, 4×400 m: Bartha-Kéri Bianka

5000 méter: Wagner-Gyürkés Viktória

100 m gát, 4×100 m: Kozák Luca

400 m gát, 4×400 m: Molnár Janka

3000 m akadály: Vindics-Tóth Lili

magasugrás: Szabó Barbara

rúdugrás: Klekner Hanga

távolugrás: Lesti Diana

súlylökés: Tajti-Márton Anita

kalapácsvetés: Gyurátz Réka

gerelyhajítás: Szilágyi Réka

maraton: Szabó Nóra, Erdélyi Zsófia

20 km gyaloglás: Oláh Barbara, Récsei Rita

35 km gyaloglás: Madarász Viktória, Récsei Rita

hétpróba: Krizsán Xénia

4×100 méter: Csóti Jusztina, Kocsis Anna Luca, Tóth Anna, Kerekes Gréta

4×400 méter: Rapai Fanni, Nádházy Evelin, Simon Virág, Kriszt Sarolta, Csóti Jusztina