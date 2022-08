Telt ház előtt tarthatja életben csoportkörös álmait a Ferencváros – kövesse nálunk a Qarabag elleni BL-visszavágót!

A Ferencváros labdarúgócsapata 1–1-es döntetlent játszott Azerbajdzsánban, ilyen állásról várja a Qarabag elleni hazai visszavágót a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A párharc továbbjutója már biztosan bekerül az Európa-liga csoportkörébe. Kövesse nálunk a mérkőzést.

Sípszó előtt

Megvan a Ferencváros kezdőcsapata

Sztanyiszlav Csercseszov a múlt szerdaihoz képest két helyen változtatott a kezdőcsapaton. Samy Mmaee helyett Adnan Kovacevic, Mats Knoester helyett pedig Rasmus Thelander kapott helyet a védelemben.

A Qarabag edzőjét lenyűgözi Budapest és a Groupama Aréna, nagy stratégiai küzdelmet vár a Fradi ellen

Gurban Gurbanov vezetőedző szerint sok gyakorlás, hit és munka van a Qarabag elmúlt nyolc évben elért sikerei mögött, de most csak a Ferencváros elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőre koncentrál, mert a keddi visszavágón nagy küzdelem vár a játékosaira.

„Ilyen gyönyörű városban rég voltam, ráadásul ebben a stadionban játszani nagy öröm lesz mindkét csapat számára” – kezdte udvariasan a hétfői sajtótájékoztatóját a tréner a Groupama Arénában. „Tudom, hogy nagyon erős csapattal találkozunk, ennek ellenére bízunk a jó eredményben. Az FTC minden poszton erős, de számunkra örömteli, hogy ilyen minőségi ellenfeleink vannak ebben a sorozatban”.

Gurbanov a kollégájáról, a magyar bajnokot irányító Sztanyiszlav Csercseszovról úgy szólt, hogy nagyon tiszteli őt, és kifejezetten jó embernek tartja.

Bővebben ide kattintva olvashat.

Kapcsolódó tartalom

Csercseszov: Nem egy-egy játékelemben kell fejlődni, hanem mindenben

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző szerint a Ferencváros labdarúgócsapatának elsősorban a saját játékára kell összpontosítania ahhoz, hogy kedden túljusson a Qarabag együttesén a Bajnokok Ligája selejtezőjében.

„Egyes játékosok hiánya kihathat a teljesítményre, de nem hinném, hogy ez túl nagy szerepet játszana a párharc kimenetelében, mert hiányzók mindig előfordulnak. Nekünk nem is ezzel kell foglalkozni, hanem a saját játékunkkal és taktikánkkal” – fejtette ki az MTI-nek az orosz szakember, utalva arra, hogy az azeri bajnok több futballistáját is nélkülözte eltiltás miatt a múlt heti első felvonáson.

Csercseszov a saját hiányzóival kapcsolatban arról számolt be a hétfői sajtótájékoztatón, hogy Wingo már együtt edz a társaival, ezért remélhetőleg a következő bajnokin már játszhat, Ryan Mmaee pedig leülhet a kispadra a súlyos sérülését követően, Azerbajdzsánba csak a beutazási szabályok miatt nem tudott a csapattal tartani. Jó hírként közölte, hogy Mats Knoester már vasárnap is teljes értékű munkát végzett és Samy Mmaee, ha külön is, de már szintén edzett.

„Nem egy-egy játékelemben kell fejlődni, hanem mindenben. Védekezésben, támadásban és a kettő közti átmenetben. Továbbá fontos, hogy minél hosszabban tudjuk fenntartani a magas színvonalú játékot” – adta meg a remélt siker receptjét Csercseszov a bakui 1-1-es döntetlen fényében.

Bővebben ide kattintva olvashat.

Kapcsolódó tartalom

Az erős hazai mérlegben bízhatnak a zöld-fehérek

A sorozatban négyszer magyar bajnok zöld-fehérek nemcsak azért várhatják bizakodva a keddi összecsapást, mert itthon lépnek pályára, hanem azért is, mert Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző irányítása alatt kifejezetten az jellemző a gárdára, hogy a második meccseken sokkal jobb teljesítményt nyújt. Az első körben a kazah Tobol, majd a második fordulóban a szlovák Slovan ellen sem sikerült előnyt szerezni az első felvonáson, ennek ellenére a visszavágón magabiztos teljesítménnyel harcolta ki a továbbjutást az FTC.

Az azeri bajnokot azonban, amely az elmúlt kilenc évben nyolcszor lett a legjobb a hazájában, nem lehet félvállról venni a bíztató idegenbeli eredmény után sem, mert az előző két körben a lengyel Lech Poznan és a svájci Zürich búcsúztatásával bizonyította erejét. Az is óvatosságra intheti a ferencvárosiakat, hogy az azeri csapat sorozatban nyolcszor szerepelt valamelyik európai kupasorozat csoportkörében: hatszor az Európa-liga, egyszer a BL és tavaly az akkor debütáló Konferencia-liga főtáblájára jutott. Utóbbi sorozatban a tavaszi kieséses szakaszt is megélte, és az Olympique Marseille ejtette ki.

A 33-szoros magyar bajnok elhalasztotta a hétvégi bajnoki találkozóját, így pihenten várhatja a rendkívül fontos összecsapást. Ezzel szemben a bakui csapat szombaton kezdte meg szereplését az azeri bajnokságban, ahol könnyed, 3-1-es sikerrel rajtolt. A vendégek számára nehezítő körülmény a hosszú utazás és a kétórás időeltolódás.

Bővebben ide kattintva olvashat.

Kapcsolódó tartalom