BL-visszavágó: hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást ma este a Ferencváros

A Ferencváros labdarúgócsapata 1–1-es döntetlent játszott Azerbajdzsánban, erről állásról várja a Qarabag elleni hazai visszavágót a Bajnokok Ligája (BL) selejtezőjében. A párharc továbbjutója biztosan bekerül az Európa-liga csoportkörébe.

A sorozatban négyszer magyar bajnok zöld-fehérek nemcsak azért várhatják bizakodva a keddi összecsapást, mert itthon lépnek pályára, hanem azért is, mert Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző irányítása alatt kifejezetten az jellemző a gárdára, hogy a második meccseken sokkal jobb teljesítményt nyújt. Az első körben a kazah Tobol, majd a második fordulóban a szlovák Slovan ellen sem sikerült előnyt szerezni az első felvonáson, ennek ellenére a visszavágón magabiztos teljesítménnyel harcolta ki a továbbjutást az FTC.

Az azeri bajnokot azonban, amely az elmúlt kilenc évben nyolcszor lett a legjobb a hazájában, nem lehet félvállról venni a bíztató idegenbeli eredmény után sem, mert az előző két körben a lengyel Lech Poznan és a svájci Zürich búcsúztatásával bizonyította erejét. Az is óvatosságra intheti a ferencvárosiakat, hogy az azeri csapat sorozatban nyolcszor szerepelt valamelyik európai kupasorozat csoportkörében: hatszor az Európa-liga, egyszer a BL és tavaly az akkor debütáló Konferencia-liga főtáblájára jutott. Utóbbi sorozatban a tavaszi kieséses szakaszt is megélte, és az Olympique Marseille ejtette ki.

A 33-szoros magyar bajnok elhalasztotta a hétvégi bajnoki találkozóját, így pihenten várhatja a rendkívül fontos összecsapást.

Ezzel szemben a bakui csapat szombaton kezdte meg szereplését az azeri bajnokságban, ahol könnyed, 3-1-es sikerrel rajtolt. A vendégek számára nehezítő körülmény a hosszú utazás és a kétórás időeltolódás.

A Ferencváros még soha nem találkozott azeri ellenféllel a nemzetközi kupasorozatokban, ahogy a kilencszeres bajnok Qarabag sem magyarral.

A BL-selejtező első fordulójában az FTC az idegenbeli 0-0 után hazai pályán 5-1-re verte a Tobolt, majd a Slovan Bratislavától 2-1-re kikapott a Groupama Arénában, de Pozsonyban 4-1-es sikerrel javított.

A mostani párharc keddi visszavágója – melyet az M4 Sport közvetít – 20 órától 1-1-es állásról indul a Groupama Arénában. A párharc győztese a BL-selejtező utolsó fordulójába jut, ahol a cseh Plzen és a moldovai Sheriff Tiraspol párharcának továbbjutójával találkozik. A vesztes átkerül az Európa-liga utolsó selejtezős fordulójába, ahol az ír Shamrock Rovers, valamint az északmacedón Skupi összecsapás győztesével találkozik.

Az már eldőlt, hogy mindkét csapat csoportkörben szerepelhet ebben az idényben, legrosszabb esetben – két vesztes párharc esetén – a Konferencia-ligában.

Csercseszov: Nem egy-egy játékelemben kell fejlődni, hanem mindenben

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző szerint a Ferencváros labdarúgócsapatának elsősorban a saját játékára kell összpontosítania ahhoz, hogy kedden túljusson a Qarabag együttesén a Bajnokok Ligája selejtezőjében.

Egyes játékosok hiánya kihathat a teljesítményre, de nem hinném, hogy ez túl nagy szerepet játszana a párharc kimenetelében, mert hiányzók mindig előfordulnak. Nekünk nem is ezzel kell foglalkozni, hanem a saját játékunkkal és taktikánkkal

– fejtette ki az MTI-nek az orosz szakember, utalva arra, hogy az azeri bajnok több futballistáját is nélkülözte eltiltás miatt a múlt heti első felvonáson.

Csercseszov a saját hiányzóival kapcsolatban arról számolt be a hétfői sajtótájékoztatón, hogy Wingo már együtt edz a társaival, ezért remélhetőleg a következő bajnokin már játszhat, Ryan Mmaee pedig leülhet a kispadra a súlyos sérülését követően, Azerbajdzsánba csak a beutazási szabályok miatt nem tudott a csapattal tartani. Jó hírként közölte, hogy Mats Knoester már vasárnap is teljes értékű munkát végzett és Samy Mmaee, ha külön is, de már szintén edzett.

„Nem egy-egy játékelemben kell fejlődni, hanem mindenben. Védekezésben, támadásban és a kettő közti átmenetben. Továbbá fontos, hogy minél hosszabban tudjuk fenntartani a magas színvonalú játékot” – adta meg a remélt siker receptjét Csercseszov a bakui 1-1-es döntetlen fényében. Vécsei Bálint szerint erős csapat a Qarabag, de

már a Ferencváros is megmutatta az elmúlt három évben, hogy lehet vele számolni, azaz a stabil csoportkörös klubok közé tartozik.

„Erős az azeriek támadó játéka, viszont hátul sebezhetőek, kiváltképpen azt figyelembe véve, hogy mi is erősek vagyunk elöl” – jelentette ki a válogatott középpályás. „Ezúttal mi leszünk hazai pályán, ami nagy előny, mert telt ház előtt arra készülünk, hogy mi fogunk dominálni.”

Vécsei az MTI kérdésére arról is beszélt, hogy kifejezetten jót tett a múlt hétvégi bajnoki meccs elhalasztása az azerbajdzsáni utazást követően, mivel így több idejük volt a megfelelő fizikális és mentális felkészülésre, ami reményei szerint látszani fog a pályán. A mostani párharc keddi visszavágója – melyet az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetít – 20 órától 1-1-es állásról indul a Groupama Arénában.

A Qarabag edzőjét lenyűgözi Budapest és a Groupama Aréna, nagy stratégiai küzdelmet vár a Fradi ellen

Gurban Gurbanov vezetőedző szerint sok gyakorlás, hit és munka van a Qarabag elmúlt nyolc évben elért sikerei mögött, de most csak a Ferencváros elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőre koncentrál, mert a keddi visszavágón nagy küzdelem vár a játékosaira.

„Ilyen gyönyörű városban rég voltam, ráadásul ebben a stadionban játszani nagy öröm lesz mindkét csapat számára”

– kezdte udvariasan a hétfői sajtótájékoztatóját a tréner a Groupama Arénában. „Tudom, hogy nagyon erős csapattal találkozunk, ennek ellenére bízunk a jó eredményben. Az FTC minden poszton erős, de számunkra örömteli, hogy ilyen minőségi ellenfeleink vannak ebben a sorozatban.”

Gurbanov a kollégájáról, a magyar bajnokot irányító Sztanyiszlav Csercseszovról úgy szólt, hogy nagyon tiszteli őt, és kifejezetten jó embernek tartja.

„Az évek során hozzászoktunk a hosszú utazásokhoz, így már nincs hatással a játékra” – válaszolt az MTI érdeklődésére Gurbanov, akinek csapata sorozatban nyolcszor jutott el valamelyik európai kupasorozat csoportkörébe. „Az első mérkőzésen hiányzó négy játékosunk közül Richard Almeida és a brazil Kady Borges visszatér az eltiltást követően, de továbbra sem számíthatok a csapatkapitány Makszim Medvegyevre és a kolumbiai Kevin Medinára.”

A szakember arról is beszélt, hogy a visszavágókon a hatékony elemző munkának köszönhetően jobban szokott teljesíteni az együttese, mint az első felvonásokon. Szerinte ezúttal is minden részletre oda kell figyelni a pályán, mert nagy stratégiai küzdelem lesz.