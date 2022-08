Tänak harmadszor is megnyerte a „ralizás Forma–1-ét”

A 2020-as világbajnok Tänak már a pénteki versenynap reggelén az összetett élére állt az első gyorsasági szakasz megnyerésével, majd előnyét taktikusan beosztva versenyzett. A Hyundai észt pilótája végül a 22 szelektív szakaszból hatot megnyerve, közel 7 másodperccel előzte meg finn riválisát, Rovanperát.

Ez azonban csak a második helyre volt elég a Jyväskylä környéki erdőkben megrendezett Finn-ralin, amelyet a rendkívül tempós murvás pályák miatt „a ralizás Forma–1-ének” is szokás nevezni.

#RallyFinland SS21⏱️5:17.6!

💬”I think in our situation there is no chance to catch him. Like I said before I could push sec or two faster with risk, but it wouldn’t matter. Athmosphere on the stage is nice, so many people – it’s nice to be here!”#KR69 #ToyotaGAZOORacing pic.twitter.com/NofT3o30ek

— Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) August 7, 2022