Hosszabbított a Chelsea-vel a spanyol válogatott hátvéd

A spanyol César Azpilicueta 2024 nyaráig meghosszabbította szerződését a Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató Chelsea labdarúgócsapatával.

A spanyol válogatott hátvédet az elmúlt hetekben gyakran hozták szóba az FC Barcelonával, azonban a mostani aláírással eldőlt, hogy a 32 éves játékos marad Londonban.

„Boldog vagyok, hogy meghosszabbíthattam a szerződésemet a Chelsea-vel. Lassan tíz éve csatlakoztam a csapathoz, amelynél érzem a szeretetet” – jelentette ki a klub közleményében Azpilicueta, aki 2012-ben az Olympique Marseille-től szerződött az együtteshez.

Azpilicueta 2018-ban négy évre írt alá a Chelsea-hez, szerződésében további egyéves opció is szerepelt, ezt toldották meg most még egy évvel. A 40-szeres válogatott védő a bajnokságot és az Európa-ligát kétszer, a Bajnokok Ligáját és az FA Kupát egyaránt egyszer nyerte meg a csapattal, melynek 2019 nyara óta kapitánya is.