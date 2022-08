Még egy kilométert sem versenyzett az F1-ben a csodagyerek, de már két csapat verseng a kegyeiért

A történet hétfő délelőtt kezdődött, amikor az Aston Martin F1-es csapat – az egész világot meglepve – bejelentette, hogy a kétszeres világbajnok Fernando Alonso 2023-tól náluk folytatja pályafutását. Alonso a német Sebastian Vettel helyét veszi át a silverstone-i bázisú istállónál, aki a múlt hétvégi Magyar Nagydíj előtt jelentette be, hogy az év végén visszavonul.

A francia istálló ezt követően elköszönt Alonsótól, majd kedd délelőtt sajtóközleményben tudatta, hogy 2023-ban eddigi pilótájuk, a francia Esteban Ocon, valamint az F2 bajnoki címvédője, Oscar Piastri képviseli a gyártót a Forma–1-es világbajnoki futamokon.

Ezután következtek az igazi bonyodalmak

Piastri, aki eddig csak néhány teszten vezethette a csapat F1-es autóját, versenyhétvégén még nem, szerda este azt írta a közösségi oldalán, hogy az Alpine az ő beleegyezése nélkül tett bejelentést, és hogy nem fog náluk versenyezni jövőre.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.

— Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022