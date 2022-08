Marad a Williams F1-es csapatánál a jobbik pilótájuk

Albon 2019-ben a melbourne-i Ausztrál Nagydíjon mutatkozott be a Toro Rosso csapatánál, majd a Belga Nagydíjtól a Red Bullnál folytatta pályafutását, ahol jobb eredményeket ért el, mint elődje, Pierre Gasly.

🚨 Announcement 🇹🇭

Our number 23 stays for 2023 and beyond!@Alex_Albon commits his future, signing a multi-year contract 👊#WeAreWilliams pic.twitter.com/MJ4aMXoFZj

— Williams Racing (@WilliamsRacing) August 3, 2022