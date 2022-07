„Várjuk a United válaszát” – újabb ajánlat érkezett Ronaldóért

A kérő azonban nem Bayern München, a Chelsea, az Atlético Madrid vagy a Sporting, hanem az Európa-konferencialiga-selejtezőjéből továbbjutó feröeri Klaksvík. A klub Twitter-bejegyzésében jelezte, igényt tartana a portugál szolgálataira, az üzlet érdekében pedig nem sajnálja felajánlani a csapat 20 legkiválóbb birkáját, ellenérték gyanánt.

„Várjuk a United válaszát” – zárul a csapat Twitter-bejegyzése.

We have submitted an offer of our 20 best sheeps for Ronaldo. We are currently waiting a response from United. 😉 https://t.co/brPBJLz1uw

— KÍ (@KI_Klaksvik) July 28, 2022