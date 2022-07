Alonsót felköszöntötték a drukkerek a Hungaroringen

A Forma-1-es Magyar Nagydíj első, pénteki napján tomboló hőségnek leginkább a jégkrémárusok örültek a mogyoródi versenypályán.

A Hungaroring főlelátóján már a nyitónapon is rengetegen voltak: az elitsorozat két szabadedzése közötti szünetet kihasználva a drukkerek vagy árnyékot keresve próbáltak meg hűsölni, vagy a jégkrémes standok előtt álltak sorba. Népszerű volt az ingyenes vízvételi lehetőség is, a csapoknál is kígyózó sorokban, de türelmesen várakoztak az emberek.

A drukkerek viselete alapján a legnagyobb létszámmal a Ferrari és a Red Bull szurkolótábora képviselteti magát Mogyoródon, de utóbbiak esetében nehéz megtippelni, pontosan mennyien is vannak, ugyanis az energiaitalgyártó-cég hagyományos kék, piros és sárga színei helyett sokan inkább a vb-címvédő Max Verstappent támogató, holland narancssárgába öltöztek.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója korábban azt mondta, pénteken nyolcvan százalékos létszámot várnak, és a lelátó képe alapján a várakozástól nem is maradt el jelentősen a résztvevők száma.

Szurkolók transzparenssel köszöntik a születésnapját ünneplő Fernando Alonsót a Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2022. július 29-én. Az Alpine spanyol versenyzője 1981. július 29-én született (Fotó: MTI/Balogh Zoltán).

A szurkolók körében nagy népszerűségnek örvendtek a Forma-1 hivatalos termékeit árusító sátrak is, közülük többe – főleg a Red Bull-, valamint a Mercedes-relikviákat kínálókba – csak több percnyi várakozás után lehetett bejutni.

Látszatra a drukkerek döntő többsége jól viselte a nagy meleget, a legtöbben sapkával, ernyővel, vagy – a férfiak közül sokan – félmeztelenre vetkőzve „védekeztek” a hőség ellen. A lelátónál a sok külföldi szó közé magyar hang is bőven vegyült, a nem reprezentatív mintavétel alapján sok hazai szurkoló is kilátogatott már a versenyhétvége első napjára.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint szombaton esni fog az eső Mogyoródon, így nagy kérdés, pontosan milyen időjárási körülmények várják majd a pilótákat.

A 37. Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérő edzését szombaton 16 órától, a futamot vasárnap 15 órától rendezik.