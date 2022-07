Manipulálta a mérkőzéseket, tizenkét évre szóló eltiltást kapott az edző

Mérkőzések manipulálása miatt 12 évre szóló eltiltást kapott Max Wenders teniszedző.

A sportág tisztaságáért felelős nemzetközi ügynökség (ITIA) szerdai közleménye szerint a holland szakember megszegte azt az alapszabályt, amely megtiltja a sportággal foglalkozó embereknek, hogy közvetve vagy közvetlenül elősegítsék, hogy bármely játékos ne tegyen meg minden tőle telhetőt egy mérkőzésen.

Arról nem számoltak be, hogy a 12 ezer eurós pénzbírságra is kötelezett Wenders – aki a női profi versenyeket szervező WTA-sorozatban több játékos, például a világranglistán 2020-ban még negyedik helyezett amerikai Sofia Kenin edzője is volt korábban – mikor és hányszor követte el ezeket a vétségeket.

A címlapfotó illusztráció.