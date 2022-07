Ma eldőlhet Ronaldo sorsa – megérkezett a manchesteri edzőközpontba a portugál klasszis

Cristiano Ronaldo visszatért Angliába, hogy tárgyaljon a Manchester United illetékeseivel a jövőjéről – menedzsere társaságában érkezett a klub carringtoni edzőközpontjába – számolt be az M4sport.hu

Manchester United’s Cristiano Ronaldo at Carrington Training Ground, Manchester. Picture date: Tuesday July 26, 2022. (Photo by Peter Powell/PA Images via Getty Images)

A portugál sztárcsatár kálváriája tovább folytatódik Angliában: Cristiano Ronaldo egyelőre nem csatlakozott a felkészüléshez, családi okokra hivatkozva nem is vett részt a csapat thaiföldi és ausztráliai túráján, így egyelőre nem dolgozott az új menedzserrel, Erik ten Haggal. A hírek szerint távozni szeretne, mivel a Bajnokok Ligájában akar szerepelni a következő idényben is, a holland tréner ugyanakkor nemrég kijelentette: Ronaldo nem eladó.

Ronaldót Carringtonban kapták lencsevégre, a United edzőközpontjába pedig menedzserével, Jorge Mendessel érkezett, hogy megbeszélést folytasson jövőjéről.

Cristiano Ronaldo arrives at Carrington with his agent, Jorge Mendes 🚨pic.twitter.com/5FVY97ojnu — Sky Sports (@SkySports) July 26, 2022

A The Sun információi alapján Ronaldo hétfőn késő este érkezett a városba, majd kedd délelőtt találkozik Ten Haggal, de két United-legenda, Sir Alex Fergusson és Brysan Robson is részt vesz a tárgyalásokon, akiket azért hívtak be, hogy meggyőzzék a maradásról a portugál támadót.

A hírek szerint azonban Ronaldo közölni fogja a klubbal, hogy nem fogadja el az új szerződéssel kapcsolatos ajánlatukat, és inkább távozni akar.

