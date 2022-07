Cristiano Ronaldo visszamegy Manchesterbe

Cristiano Ronaldo visszatér Angliába, hogy tárgyaljon a Manchester United illetékeseivel a jövőjéről – értesült a The Athletic.

A portugál sztárcsatár egyelőre nem csatlakozott a felkészüléshez, családi okokra hivatkozva nem is vett részt a csapat thaiföldi és ausztráliai túráján, így egyelőre nem dolgozott az új menedzserrel, Erik ten Haggal. A hírek szerint távozni szeretne, mivel a Bajnokok Ligájában szeretne szerepelni, a holland tréner ugyanakkor nemrég kijelentette: Ronaldo nem eladó.

A The Athletic szerint a 37 éves futballistát hétfőre várták Manchesterbe, ahol tárgyalni kezdenek a jövőről. A lap úgy tudja, az MU álláspontja szerint Ronaldo továbbra sem eladó, a 2022/2023-as idényben is számítanak rá a csapatban. Azt egyelőre nem tudni, hogy kedden részt vesz-e az edzésen, de várhatóan a következő napokban személyesen egyeztet Ten Haggal is.

A The Athletic forrásai szerint az tűnik valószínűbbnek, hogy CR7 marad a Unitednél, de még változhat a helyzet.

A portugál Correio da Manha Televízió információi szerint ugyanakkor Ronaldo nagyobb gyermekeit időközben beíratták egy lisszaboni iskolába. António Figueirido, a CMTV riportere fogalmazott úgy, hogy „információim szerint a fiait már beíratták egy neves lisszaboni iskolába, ezért feltételezem, hogy senki sem íratja a gyermekeit oda azért, hogy aztán elmenjen Madridba, vagy bármely másik városba élni. Így nem zárhatjuk ki, hogy Cristiano Ronaldo a napokban meglepetéssel szolgál, és megjelenik a Sporting háza táján”.