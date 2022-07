Magyar sikerekkel zárultak a Makkabi Játékok Izraelben

Negyven érmet, köztük hat aranyat szereztek a magyar sportolók a „Zsidó olimpián”, a vasárnap zárult 21. Makkabi Játékokon.

Magyarország tel-avivi nagykövetségén meleg hangulatú fogadáson köszöntötték a csapatot, melyen hosszasan sorolták fel a különböző sportágakban elért sikereiket. Elsőként Benkő Levente nagykövet köszöntötte a sportolókat, és gratulált az eredményekhez. Elmondta, hogy a magyar sport története és jelene elválaszthatatlan a zsidó sportolóktól, s hogy Magyarország küldte az idei játékokra lakosságarányosan az egyik legnagyobb csapatot. Hangsúlyozta, hogy büszke sikereikre.

Jusztin Ádám, a magyar részvételt szervező Maccabi VAC elnöke összefoglaló beszédében kiemelte, hogy a csapat minden tagja helytállt, majd üdvözölte az érmeseket, a hat aranyat, 11 ezüstöt és a 23 bronzöt szerző versenyzőket.

A magyar zsidó sportolók azokban a versenyszámokban taroltak, amelyekben a magyar sport is kiváló: vízilabdában, úszásban és vívásban.

„Presztízsünk van, figyelnek minket, kiemelkedünk az európai mezőnyből!”

– összegezte Jusztin Ádám a magyar szereplést.

Kiemelte, hogy számos bizonytalanság nehezítette a felkészülést, a koronavírus-járvány miatt négy helyett öt év után tartották meg a játékokat, és így is naponta változott a vírushelyzet. Ráadásul az orosz-ukrán háború miatt is aggódtak a versenyzők. Nem volt hivatalos orosz küldöttség, de az orosz új bevándorlók bekerültek az Olim, a bevándorló-csapatba, és helyet kaptak a nemzetközi európai csapatokban is.

„Itt nem volt vita az ukrán és az orosz sportolók között, sőt!” – hangsúlyozta Jusztin. „Voltak orosz-ukrán vegyes párosok is, kéz a kézben vettek részt a versenyeken” – emlékeztetett. “Megújult az olimpiai falu, a Kfar Makabbi sportmúzeuma, melyben jelentős szerepet kaptak a magyar zsidó sportolók. Kiállították Polgár Judit sakktábláját, Elek Ilona tőrjét és más relikviákat” – mesélte Jusztin, jelezve, hogy a magyar zsidó sportolók múltbéli érdemeit sem felejtették el Izraelben.

Különdíjakat is kiosztottak, köztük fair play-díjat Molnár Juditnak, aki koronavírus-fertőzött lett, és nem tudott versenyezni, noha sokáig készült erre megméretésre. A legjobb edző Marnicz Miklós, a legjobb csapatvezető Mester Tamás, a legjobb sportoló pedig az első aranyat megszerző Várnai Vivien lett.

A párbajtőröző Várnai Vivien az MTI tudósítójának elmondta, hogy sérülései miatt kénytelen volt visszavonulni az élsporttól, és ekkor sok mindennel kezdett foglalkozni, családja zsidó gyökereivel is. Ennek nyomán talált rá a zsidó sportolók Makkabi mozgalmára és Jusztin Ádámra.

„Ősztől készülni kezdtem a versenyzésre, hogy eljussak a Makkabi Játékokra. Korábban három műtétem volt, ezért áprilisig térdrögzítőben vívtam. De olyan jól sikerült a felkészülés, hogy azóta nem is volt rajtam. Ezért is különösen fontos siker volt ez a számomra” – hangsúlyozta.

Különdíjat kapott még Szántó Péter, és különleges köszönetet, mindenki által aláírt zászlót Ney Ferenc, a csapat legidősebb tagja, aki nyugdíjas gyógymasszőrként tett meg mindent a sportolók sikereiért.

Ney elmondta, hogy csak 2019-ben hallott a Makkabi Játékokról, melyekhez boldogan csatlakozott. Győrben él, és a nagyobb ünnepeken részt szokott venni a helyi zsidó hitéletben.