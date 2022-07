Szilágyi Áron: Ez a világbajnoki cím pályafutásom egyik csúcsa

Szilágyi pénteken, hazaérkezését követően a repülőtéren a közmédiának elmondta: izgalmas világbajnokság van mögötte a maga „hullámhegyeivel és hullámvölgyeivel”, az pedig büszkeséggel tölti el, hogy az egyéniben és csapatban elért eredményeit összeadva pályafutása legeredményesebb vébéje volt a kairói.

„Egy régóta áhított célom jött össze azzal, hogy megnyertem ezt a világbajnokságot, és egyéni világbajnok is lettem az olimpiai címeim mellett. Úgy érzem, hogy ez pályafutásom egyik csúcsa. Annak pedig kifejezetten örülök, hogy a csapattal ismét fel tudtunk állni a dobogóra” – utalt a Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András társaként megszerzett második helyre.

Kiemelte:

így a kairói útnak úgy vágott neki, hogy nagyon éhes a sikerre. A 32 éves vívó hozzátette: nem érzi, hogy a győzelmekkel megcsappant volna a motivációja, sőt, ezzel kapcsolatban „egyre éhesebbnek” érzi magát.

