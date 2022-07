MOB-elnök: Az év egyik legfontosabb eseménye következik

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke szerint a 14-18 éves korosztály számára a vasárnaptól jövő szombatig Besztercebányán sorra kerülő XVI. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) lesz az idei év egyik legfontosabb eseménye.

A csütörtökön megtartott ünnepélyes fogadalomtételen és csapatbemutatón Gyulay hangsúlyozta, hogy a fiatalok most lépnek be az olimpiai családba, most képviselik első alkalommal Magyarországot egy ötkarikás viadalon. Felidézte, hogy az úszók közül például Hosszú Katinka, Risztov Éva és Kapás Boglárka is az EYOF-on tűnt fel.

A sportolóktól azt kérte, hogy méltóan képviseljék a magyar olimpiai csapatot, érezzék jól magukat és szerezzenek értékes tapasztalatokat Besztercebányán. Gyulay ismertette, hogy a magyar küldöttség eddig 243 érmet – közte 75 aranyat – szerzett az EYOF-ok történetében, és reményei szerint idén meglesz a 250. is.

Az eseményen a 95 fős magyar sportolói küldöttség tagjai a tíz közül kilenc sportágban versenyeznek majd, egyedül röplabdában nem lesznek érdekeltek.

Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára úgy vélekedett, a csapatot alkotó fiatal sportolók már túl vannak egy nagy győzelmen, hiszen a küldöttség tagjaként ott lesznek az EYOF-on, tehát a saját sportágukban győzelmet arattak, így tudtak bekerülni az utazó keretbe.

„Saját magatoknak akarjatok megfelelni, és ha mindent megtesztek, bármilyen eredményt értek el, nagyon büszkék lesztek magatokra, és mi is nagyon büszkék leszünk rátok” – mondta.

Bartha Csaba, a MOB sportigazgatója a közelmúltban kijelentette, nincs konkrét elvárás a küldöttséggel szemben,

a legfontosabb, hogy a korosztály a világjárvány után újra tud versenyezni. Az eskü szövegét az olimpiai bajnok Szabó Gabriella és Gyurta Dániel mondta a sportolók előtt.

A szervezők 2020. május 1-én közölték, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztják az EYOF-ot, amelyre eredetileg 2021. július 24. és augusztus 1. között került volna sor. Az előző nyári EYOF-on, 2019-ben, Bakuban a 88 fős magyar csapat kilenc ezüst- és 12 bronzérmet nyert.

A címlapfotó illusztráció.