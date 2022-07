Kárpátaljai kézilabdacsapat indul a magyar harmadosztályban

Az ukrán élvonalbeli Karpati Uzshorod női kézilabdacsapata a következő idényben a magyar NB II észak-keleti csoportjában indul.

Az ungvári együttes a tabella negyedik helyén állt, amikor február elején az orosz támadás miatt félbeszakadt a bajnokság. A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) a honlapján jelentette be, hogy még rendelkezésre állt egy hely a harmadosztály észak-keleti csoportjában, így el tudták fogadni a Karpati jelentkezését.

Az ungváriak Hajdúnánáson játsszák majd hazai mérkőzéseiket, eredményeik beleszámítanak a bajnoki végeredménybe, de a klub a szabályok szerint a szezon végén nem juthat fel az NB I/B-be.

Novák András, az MKSZ operatív igazgatója hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háborús helyzet a sportot, a sportolókat is súlyosan érinti. Emlékeztetett, hogy az MKSZ az utóbbi hónapokban segélyszállítmányokkal, gyűjtéssel is igyekezett a menekültek sorsán javítani, most pedig sportszakmai szempontból is tud segíteni.

„A határon túli magyar kézilabdázás támogatását egyébként is szinte alapfeladatunknak érezzük. Az ungváriak jelentkezését a magyar bajnoki rendszerbe örömmel vettük, több szinten támogatjuk versenyzésüket. Biztos vagyok benne, hogy a sportolók, sportszakemberek számára is megfelelő versenyeztetési lehetőség lesz a szeptemberben induló bajnokság” – nyilatkozta.

