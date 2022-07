Eriksen a Manchester United játékosa lett

Az angol együttes pénteken közölte, hogy három évre szóló szerződést írt alá a középpályás.

A 30 éves játékos tavaly júniusban az Európa-bajnokságon, a Finnország elleni csoportmérkőzés első félidejének végén szívmegállás miatt összeesett a gyepen, de csapattársainak, valamint az orvosi stáb gyors beavatkozásának köszönhetően újra tudták éleszteni, és megmentették az életét. A beavatkozás után kórházba szállították, ahol hat napot töltött, szívritmus-szabályozót kapott, majd hazatért.

We can’t wait to see you in red at Old Trafford, @ChrisEriksen8 🙌🔴#MUFC pic.twitter.com/T0gcgi06KI

— Manchester United (@ManUtd) July 15, 2022