Tíz év után távozik a gyorskorcsolya-válogatott sikerkovácsa, a Liu fivérek felfedezője

Tíz év után távozik a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott vezetőedzői posztjáról Csang Csing Lina – jelentette be közleményben kedden a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség.

A MOKSZ emlékeztetett, hogy a kínai szakember 2012 nyarán érkezett Magyarországra, s előbb szakmai tanácsadóként, majd a 2014-es szocsi olimpiát követően vezetőedzőként dolgozott a válogatottnál. Kiemelkedő szerepe volt a magyar korcsolyasport sporttörténeti sikereiben, így a férfi váltó 2018-as phjongcshangi ötkarikás aranyérmében, valamint az első egyéni olimpiai diadalban is, melyet Liu Shaoang aratott az idén Pekingben. Sőt nevelőedzője is volt a sportággal Kínában megismerkedő Liu fivéreknek, így a báty Shaolin Sándornak is. Tehát nem túlzás azt állítani, Csang Csing Lina munkája nélkül aligha emelkedik korábban elképzelhetetlen magasságokba a magyar rövidpályás gyorskorcsolya.