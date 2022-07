Esküvői terveiről mesélt Magyari Alda a Petőfi Rádióban

A női vízipóló válogatott 21 éves ifjú tehetsége a Petőfi Rádióban mesélt nyári terveiről, de azt is elárulta, hogy már két évre előre fix programjai vannak: a 2024-es párizsi olimpia évére tűzték ki az esküvőjük időpontját vőlegényével.

Sűrű nyár vár a magyar női vízilabda-válogatottra: a világbajnokság után a Világliga Szuperdöntőjével és a spliti Európa-bajnoksággal folytatódik a versenyszezon. A keret olimpiai bronzérmes kapusa, Magyari Alda a Petőfi Rádió reggeli műsorában, a Petőfivel a reggel! hétfői adásában mesélt arról, hogyan élte meg a vb-t, valamint magánéleti terveibe is beavatta a hallgatókat.

„Emlékezetes vb volt, ennyi néző előtt még soha életemben nem játszottam. A Hajós Alfréd Uszodában nőttem fel, gyerekkorom óta ott edzem, így felszabadultan, magabiztosan tudtam játszani. Kemény mérkőzések voltak. A hollandokkal vívott elődöntő volt a csúcs, ott úgy éreztem, hogy mindenki kihozta magából a maximumot. A meccs után kis túlzással ki kellett minket húzni a medencéből” – összegezte hazai rendezésű vizes vb-n szerzett élményeit a csapatával világbajnoki ezüstérmet szerző női vízilabda-válogatott játékosa, Magyari Alda. A magyarok kapusa úgy fogalmazott a Petőfi Rádió műsorában, az olimpiai bronzérmük megszerzésekor érzett hasonló büszkeséget, mint most, bár reménykedett, hogy az arany is meglesz majd. Az élsportoló úgy fogalmazott, ők 13-an nemcsak sporttársai, hanem lelki támaszai is egymásnak: az öltözőben történő beszélgetések segítenek abban, hogy a csapattagok a fizikai felkészültség mellett mentálisan is bírják a meccsek felfokozott eseményeit.

A világbajnokság utáni héten folyamatosan interjúkat adott, ezért a pihenés csak most kezdődhet el. Vőlegényével mostanában vásárolták meg első közös lakásukat, így elsősorban új otthonuk berendezésével foglalatoskodnak majd a nyáron. A 2024-es párizsi olimpia után pedig esküvőjüket is megtartják majd.

A játékos egy fürdőruhát és egy csapatmezt is magával vitt az interjúra, amelyet dedikált is a stúdióban. A Petőfi Rádió műsorvezetői a sportrelikviát jótékony célra szeretnék majd felajánlani.

A teljes beszélgetés újrahallgatható a Petőfi Rádió podcastjai között.