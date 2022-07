Leclerc a futamgyőztes, Sainz alatt elfüstölt a Ferrari-motor

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Osztrák Nagydíjat a spielbergi Red Bull Ringen, és ezzel a sikerrel 38 pontra csökkentette hátrányát a világbajnoki címvédő és az összetett élén álló Max Verstappennel, a Red Bull holland pilótájával szemben.

A 24 éves Leclerc az idén harmadszor, pályafutása során ötödször diadalmaskodott F1-es viadalon.

Verstappen csapatának hazai futamán másodikként ért célba, és megfutotta a verseny leggyorsabb körét is, míg a dobogó alsó fokára a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája állhatott fel.

A Ferrari közel volt a kettős győzelemhez,

de a második helyért küzdő Carlos Sainz Jr. versenyautójának motorja 13 körrel a leintés előtt kigyulladt, így a spanyol kénytelen volt feladni a futamot. A Red Bull istálló hazai futamán kitettek magukért a szervezők, akik már egy órával a futam rajtja előtt különböző színes programokkal, így például légi- és ejtőernyős bemutatóval szórakoztatták a közönséget.

A legtöbb néző Verstappennek jött szurkolni, a pálya középső része elé épített Red Bull-tribün például egész hétvégén narancssárgában „úszott”, de az összetettben most is éllovas pilóta drukkerei a teltházas létesítmény más lelátóinak egy-egy részét is a holland nemzeti színbe „öltöztették”.

A 71 körös száguldás rajtja után nem változott az első három sorrendje, Verstappen az élen maradt, mögötte Leclerc fordult el másodiknak, Sainz pedig megőrizte a harmadik pozíciót.

Leclerc kitartóan üldözte Verstappent, és a holland nem tudott jelentős előnyt kiautózni, a 10. körben pedig már védekeznie kellett a szemmel láthatóan gyorsabb és egyfolytában támadó monacóival szemben. Leclerc aztán a 12. körben szánta el magát a manőverre, a hármas kanyar féktávján nagyon határozottan elment a tehetetlen Verstappen mellett, akit a Red Bull a következő körben a boxba rendelt kerékcserére.

A futamot vezető Leclerc a 26., csapattársa, Sainz pedig a 27. körben állt ki friss abroncsokért,

ezzel a vezetés újra Verstappenhez került, őt Leclerc 6.2 másodperces hátránnyal követte. A monacói nagy lendülettel kezdte ledolgozni hátrányát, és néhány kör alatt ismét utolérte Verstappent, akinek nem volt esélye hatékonyan védekezni ellene.

A holland versenyző a csapatrádión az autójának kiszámíthatatlan viselkedésére panaszkodott, és a 37. körben ismét a boxba hajtott. Leclerc az élről a 49. körben állt ki új gumikért, és ahogy korábban, úgy ezúttal is követte őt egy körrel később Sainz.

A Ferrari remek stratégiát dolgozott ki a futamra, amely működött is,

Verstappen hamarosan kénytelen volt átadni az első helyet Leclerc-nek. A kettős siker viszont nem jött össze az olaszoknak, Sainz alatt ugyanis az 58. körben elfüstölt a Ferrari-motor, ezzel pedig a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Mercedes) ölébe hullott a harmadik pozíció.

A másik Mercedest vezető George Russell negyedikként végzett, a pályafutása 100. F1-es versenyét teljesítő Esteban Ocon (Alpine) pedig ötödik lett. A spielbergi F1-es hétvégére a hivatalos adatok szerint 303 ezer néző látogatott ki.

A világbajnoki idény két hét múlva, Franciaországban folytatódik.

Végeredmény, Osztrák Nagydíj, Spielberg (71 kör, 306,452 km, a pontszerzők):

1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:24:24.312 óra

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1.532 másodperc hátrány

3. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 41.217 mp h.

4. George Russell (brit, Mercedes) 58.972 mp h.

5. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:08.436 perc h.

6. Mick Schumacher (német, Haas) 1 kör h.

7. Lando Norris (brit, McLaren) 1 kör h.

8. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 kör h.

9. Daniel Ricciardo (brit, McLaren) 1 kör h.

10. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1 kör h.

leggyorsabb kör: 1:07.275 perc (Verstappen)

pole pozíció: Verstappen

A vb-pontversenyek állása 11 futam után (még 11 van hátra):

versenyzők:

1. Verstappen 208 pont

2. Leclerc 170

3. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 151

4. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 133

5. Russell 128

6. Hamilton 109

7. Norris 64

8. Ocon 52

9. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 46

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 16

14. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 15

15. Schumacher 12

16. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 11

17. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 5

18. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 3

19. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 3

csapatok:

1. Red Bull 359 pont

2. Ferrari 303

3. Mercedes 237

4. Alpine 81

5. McLaren 81

6. Alfa Romeo 51

7. Haas 34

8. Alpha Tauri 27

9. Aston Martin 18

10. Williams 3