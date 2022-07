Hollandiából pótolta Haalandot a Dortmund

A német klub 31 millió eurót fizetett a 28 éves támadóért a hollandoknak.

Az elefántcsontparti Haller az előző idényben 34 gólt szerzett az Ajax színeiben, a Bajnokok Ligájában nyolc találkozón 11-szer volt eredményes.

Borussia Dortmund is excited to announce the signing of Sébastien Haller from Ajax on a contract until 2026! ✍️ pic.twitter.com/Ppu8jclVvs

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 6, 2022