Óriási baleset történt: Sokkoló videón, ahogy fejjel lefelé repült és majdnem a nézők közé csapódott a versenyautó a Forma-1-es Brit Nagydíjon

A televíziós közvetítésben nem ismételték meg a startnál történt esetet, de Csou Kuan-jü, az Alfa Romeo kínai versenyzője hatalmasat bukott, versenyautója fejjel lefelé repült ki a bukótérbe az első kanyarban.

Oh my days he almost went into the crowd.. Holy shit #F1 pic.twitter.com/UAsf5gttKB

Zhou Guanyu is conscious and now at the circuit’s medical centre to undergo evaluation. #F1 #BritishGP pic.twitter.com/0MrUZjTm8W

A viadalt azonnal félbeszakították, több mint tíz perccel később a Sky Sports az Alfa Romeo istállóra hivatkozva azt írta, a pilóta jól van, de hordágyon vitték el a baleset helyszínéről.

Following an incident at the start of the race Alex Albon and Zhou Guanyu have been taken to the medical centre. Both drivers are conscious and continue to be evaluated.

Further updates will be given in due course. pic.twitter.com/mUenaHpTYO

— Formula 1 (@F1) July 3, 2022