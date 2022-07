Meg akartuk nyerni a vb-t, mindenki apait-anyait beleadott, végig ott lihegtünk a nyakukban – büszke a hősiesen kiharcolt ezüstéremre a női pólóválogatott

Bíró Attila: A végén volt pár ítélet, ami nem tetszett

„Minimálisan jobb volt az amerikai válogatott, a végén azért kaptak egy-két könnyebb ítéletet, ami nem tetszett. Talán nincs erre szükségük, amúgy is jobb csapat nálunk, egy hangyányival jobbak voltak. Meg akartuk nyerni ezt a vb-t, volt is rá sanszunk. Kritikus helyzetekben azért mi is hibáztunk, kár lenne letagadni, hogy gyengék voltak a lövéseink, és egy-egy emberelőnyös játékban nem álltunk a helyzet magaslatán, de tény, hogy sokkal jobban meg kellett szenvednünk az ítéletekért, mint nekik. 2018-ban kezdtük ezt a munkát, eljutottunk valameddig, dobogónál lejjebb soha nem szeretnénk adni, ez így van 2020 óta, az összes világversenyről éremmel tértünk haza, a fejlődés töretlen, de most már győzni is meg kell tanulnunk” – mondta Bíró Attila az M4 Sportnak.

