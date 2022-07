Hajrá, magyarok! 17 éve nem látott csodára készülnek női pólósaink a vizes világbajnokságon

m4_noivizilabda_220701

A magyar női vízilabda-válogatott csütörtök este – ahogy eddig az egész tornán – erőn feletti teljesítményt nyújtott a Hollandia elleni elődöntőben és bejutott a hazai rendezésű világbajnokság fináléjába. Ellenfele az az amerikai csapat lesz, amely a legutóbbi három olimpián és vizes világbajnokságon is aranyérmet szerzett és jelenleg a sportág legerősebb női válogatottjaként tartják számon.

Kapcsolódó tartalom

Mindezek ellenére éppen Bíró Attila csapata volt az, amelynek sikerült megszakítani a tengerentúli válogatott olimpián 13 éve tartó veretlenségét, miután tavaly Tokióban a csoportkörben nagyszerű játékkal legyőzte szombati vb-döntőbeli ellenfelét. Az amerikaiak világbajnokságon legutóbb a 2015-ös, kazanyi torna csoportkörében az olaszoktól szenvedtek vereséget.

Bíró Attila szerint egyfelől megkönnyebbülés a döntőbe jutás, ugyanakkor nem szeretné ennyivel beérni.

„Látom a csapatban a potenciált, hogy egy szoros meccset játsszunk az amerikaiakkal, aztán majd meglátjuk, hogyan alakul. Most végre elődöntőt is tudtunk nyerni, ezt is külön meg kell tanulni, remélem, ez nem az utolsó döntőnk lesz” – mondta a szakember.

„Nem fogunk félni, mi vagyunk itthon. Ismerjük őket, gyakoroltunk együtt. Kamatoztatni tudjuk, hogy az olimpián legyőztük őket. Ugyanakkor most teljesen más játékot játszanak, sokkal több mozgással, amiből rengeteg ítéletet szereznek a centereik” – mondta Keszthelyi-Nagy Rita, aki Gurisatti Grétával és Leimeter Dórával együtt olyan húzóembere a mostani csapatnak, mint a legutóbb 17 éve világbajnok keretben Stieber Mercédesz, Kisteleki Dóra és Drávucz Rita volt.

Bíró Attila szövetségi kapitány és a győztes magyar csapat tagjai örülnek a vizes világbajnokság női vízilabda tornájának elődöntőjében játszott Magyarország–Hollandia mérkőzés után a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2022. június 30-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A magyar válogatott – amely a 2013-as barcelonai bronzérem után lesz újra dobogós és érmes a világbajnokságon – legutóbb 2005-ben Montrealban játszott világbajnoki finálét, akkor Faragó Tamás irányításával a gárda szintén az aktuális címvédő amerikai csapatot győzte le hosszabbítás után, megszerezve története második vb-aranyát.

Faragót abban az évben az év edzőjének választották meg az Magyar Sportújságírók Szövetségének szavazásán. A 17 éve világbajnok női csapat tagjainak nevét márványtábla őrzi a Hajós Alfréd uszoda előcsarnokában.

A Magyarország–Egyesült Államok női vízilabda-döntőt 20:00 órától rendezik a margitszigeti Hajós Alfréd uszodában. A vizes vb versenyeit az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti.

Július 2., szombat:

20:00 – Vízilabda (döntő)

Magyarország–Egyesült Államok (női)

A címlapfotón a magyar csapat tagjai a vizes világbajnokság női vízilabda tornájának elődöntőjében játszott Magyarország–Hollandia mérkőzésen a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2022. június 30-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)