Sportállamtitkárság: A meglévő programok mellé újakat is terveznek

Megtartotta bemutatkozó sajtótájékoztatóját a sportért felelős államtitkárság új vezetése, amely ebben a kormányzati ciklusban a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozva irányítja a magyar sportot.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter személyesen nem tudott jelen lenni a Puskás Arénában tartott keddi eseményen, de videóüzenetében hangsúlyozta: nagy megtiszteltetés, hogy a sport a honvédelmi tárcához került.

„A honvédség és a sport kapcsolata a kezdetektől elválaszthatatlan. Több közös erénye van a katonának és a sportolónak. Mindkettő a hazáját szolgálja, keményen készül a megmérettetésre, hogy aztán felelőségteljesen, hittel és bátorsággal hajtsa végre feladatait” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hangsúlyozva: a sport mint stratégiai ágazat célkitűzése, hogy Magyarország sportnemzet és egyúttal sportoló nemzet is legyen.

A májusban hivatalba lépett sportért felelős államtitkár, Schmidt Ádám megköszönte elődeinek, Czene Attilának, Simicskó Istvánnak és Szabó Tündének az elmúlt 12 év munkáját.

A Fidesz-KDNP áprilisi győzelme után a miniszterelnök felkérte az államtitkári teendők ellátására. Ezt a feladatot szolgálatnak tekinti, csakúgy, mint az általa felkért helyettes államtitkár, Schmidt Gábor, akivel csapatban gondolkodnak – közölte.

Schmidt Ádám elmondta, hogy az elmúlt egy hónapban több nemzetközi szövetség vezetőjével tárgyalt, és mindannyian azon az állásponton voltak, hogy irigylésre méltó, ami Magyarországon történik.

„Történelmileg is egészen egyedülálló, ahogy 2010 óta a magyar kormány és a miniszterelnök úr támogatja a sportot. Mind a szakmát, mind a létesítményfejlesztést. A sport valóban stratégiai ágazat, és a következő ciklusban sem lesz ez másként” – szögezte le.

Az államtitkár közölte, hogy az elmúlt két hétben meglátogatták valamennyi köztestületet, a Magyar Edzők Társaságát és a Sportszervezetek Országos Szövetségét, egyeztettek a jövőről, és a folytatásban is folyamatos kommunikációra törekednek.

Kijelentette: a jövőt illetően eltökéltek abban a tekintetben, hogy Magyarország sportoló nemzet legyen, mindenki életének legyen része a sport. Ezen belül szeretnének változtatni az amúgy általa fantasztikusnak minősített sportszakemberképzésen, elsősorban az utánpótlásban.

Schmidt Ádám elmondta azt is, hogy értékelték a kiemelt sportágfejlesztési programot, amely továbbra is működni fog, de újfajta feltételrendszerrel. További cél, hogy a három alapsportág – az úszás, az atlétika és a torna – jelenjen meg a nemzeti alaptanterv szintjén is.

Az államtitkárságon szeretnének egy újfajta működési modellt bevezetni, csökkenteni a bürokráciát, változtatni a struktúrán – mondta.

„A létesítményfejlesztés mértéke az elmúlt 12 évben talán a világon egyedülálló volt, ennek minden magyar ember a haszonélvezője. A következő néhány évben a hangsúly nem a további fejlesztésen lesz, hanem a meglévő létesítmények üzemeltetésén, gazdaságosabbá tételén” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a tervek között szerepel egy Nemzeti Sportmúzeum létrehozása is, ennek kivitelezése szerinte legkorábban 2024 első negyedévében kezdődhet el.

Schmidt Ádám beszélt a TAO-program jövőjéről is. Emlékeztetett, hogy a társaságiadó-program engedélye 2023. június 30-án lejár, de már megkezdték az előkészületeket arra, hogy az Európai Unióhoz fordulva folytathassák.

Schmidt Gábor sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy szeretnék továbbvinni a meglévő programokat és megtartani a sikerességet.

„Az én küldetésem ebben a csapatban elsősorban az, hogy a sportállamtitkárság hivatali szervezete és a háttérszervezetek munkatársai szoros együttműködésben végre is tudják majd hajtani ezeket a programokat. Hiszen fontos a magunk elé kitűzött célok hatékony megvalósítása” – fogalmazott.

Hozzátette: új programjaikat szeretnék szeptember 30-án bemutatni és januárban el is indítani. Azonnali feladatnak az olimpiai felkészülés biztosítását nevezte, ebben minden segítséget megadnak a MOB-nak, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, a sportszövetégeknek és a sportolóknak.

A címlapfotó illusztráció.