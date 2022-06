Elrontott rajtjuk miatt magukra mérgesek az 5 km-es nyíltvízi úszás magyar résztvevői

Betlehem Dávid a hetedik, Rasovszky Kristóf pedig címvédőként a kilencedik lett hétfőn a nyíltvízi úszók 5 kilométeres versenyében, a Lupa-tavon zajló vizes világbajnokságon.

Ebben a számban gyűlt össze a legnépesebb mezőny, a nyári kánikulában 63-an ugrottak a Lupa-tó kellemes vízébe, hogy teljesítsék a háromkörös viadalt.

Köztük volt a vasárnapi csapatversenyben ezüstérmes magyar együttes két férfi tagja, a címvédő Rasovszky Kristóf – aki 2019-ben Kvangdzsuban a szakág történetének első és eddigi egyetlen magyar aranyérmét szerezte –, valamint a 18 esztendő Betlehem Dávid.

A verseny elején rögtön élre álltak a medencés menők, másfél kilométer után az ukrán Mihajlo Romancsuk vezetett, mögötte az olimpiai bajnok Florian Wellbrock, valamint az olasz Gregorio Paltrinieri haladt. Utóbbi szombaton 1500 méter gyorson minden idők második legjobb eredményével nyert a Duna Arénában, vasárnap pedig Rasovszky mögött célfotóval lett harmadik csapatban.

A táv feléhez érve a két magyar az élmezőnytől kissé leszakadva a 9. és 10. helyen tempózott, a hátrányuk folyamatosan nőtt a legjobbakhoz képest, így a dobogós helyezések sorsába nem tudtak beleszólni.

A számot a német Florian Wellbrock nyerte, aki akárcsak vasárnap, az utolsó kétszáz méteren rákapcsolt és faképnél hagyta olasz ellenfelét.

„Nincs mint szépíteni, ezt egész egyszerűen elrontottam a rajtnál, onnantól kezdve pedig nem is volt esélyem” – értékelt Rasovszky. „Két nap múlva, a tíz kilométeren nem lehet mit tenni, rögtön el kell menni a többiekkel.”

Felidézte, hogy a startnál középre került, a két leggyorsabb pedig a tömeg két szélére, így ők „bunyó nélkül” az élre tudtak törni. Ő inkább kivárt, később ugrott be, hogy ő is a szélén mehessen, de mire ez megtörtént, az élboly már elhúzott.

„Nem tudom, a végén mire lettem volna képes, de ezt most elrontottam” – jelentette ki.

„Ha a verseny előtt valaki azt mondja, hetedik leszek, azt aláírom, de így, látva, hogy mennyivel gyorsabb voltam a többieknél a bolyban, és tudtam mindig egyre feljebb jönni, így nem vagyok elégedett, mert sok maradt bennem”

– nyilatkozott Betlehem.

Hozzátette, hogy ha az elején jó helyről indulhatott volna, akkor az első ötbe is be lehetett volna kerülni. „Mivel egyáltalán nem hullámzott a víz, a széléről indulók olyan iramot tudtak menni, hogy szinte már nem is láttam őket a rajt után” – mondta.

Eredmények – nyíltvízi úszás, férfi 5 km



1. (világbajnok): Florian Wellbrock (Németország) 52:48,8 perc

2. Gregorio Paltrinieri (Olaszország) 52:52,7

3. Mihajlo Romancsuk (Ukrajna) 53:13,9

…7. BETLEHEM Dávid 54:22,0

…9. RASOVSZKY Kristóf 54:28,3