Harmadik sikerével csoportelső és negyeddöntős a magyar férfi vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott 18-14-re nyert a georgiai csapat ellen szombaton, így százszázalékos teljesítménnyel végzett csoportja élén, és jutott közvetlenül a hazai rendezésű világbajnokság szerdai negyeddöntőjébe.

Budapest, 2022. június 25. Nagy Ádám (j) és a georgiai Nika Susiasvili a vizes világbajnokság férfi vízilabda tornáján, az A csoportban játszott Magyarország-Georgia mérkőzésen a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2022. június 25-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A magyarok a nyolc között a címvédő olasz és ausztrál együttes párharcának győztesével találkoznak 21.00 órakor.

Férfi vízilabdatorna, A csoport, 3., utolsó forduló (Margitsziget):

Magyarország-Georgia 18-14 (3-3, 7-3, 4-5, 4-3)

gólszerzők: Manhercz, Zalánki 4-4, Vámos 3, Mezei 2, Pohl, Angyal, Varga, Jansik, Burián 1-1, illetve Vapenski, Susiasvili 3-3, Jelaca 2, Baraldi, Saric, Imnasvili, Dadvani, Bitadze, Vasic 1-1

Magyarország:

Vogel Soma – Vámos Márton, Varga Dénes, Pohl Zoltán, Jansik Szilárd, Hárai Balázs, Zalánki Gergő, csere: Lévai Márton (kapus), Manhercz Krisztián, Mezei Tamás, Angyal Dániel, Burián Gergő, Nagy Ádám

Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese, amely a keddi nyitányon 12-8-ra verte a montenegróiakat, csütörtökön pedig 20-6-ra a brazilokat, “szinte” csoportgyőztesként ugrott vízbe szombat este a georgiaiak ellen. Csak akkor maradt volna le a kvartett első helyéről a házigazda, ha három gólnál nagyobb különbséggel kap ki. Az egykori Grúzia legjobbjait korábban minden alkalommal simán verte a magyar válogatott, és ezúttal sem ígérkezett félelmetes riválisnak a kaukázusi ország pólós legénysége, még ha a montenegróiaktól csupán egyetlen góllal kapott is ki.

Utolsó csoportmeccsén a Hajós uszoda nagymedencéjében a Märcz-legénység, amely tavaly Tokióban olimpiai bronzérmes volt, elrontott akcióval kezdett, a vb-újonc ellenfél viszont góllal nyitott (0-1). Pohl Zoltán húzásból egyenlített, de meglepően gyorsan visszavette a vezetést Georgia, mi több, egy bal felső sarkos bombával 3-1 lett “oda”, a megsérült Vogel Somát a kapuban váltó Lévai Márton nem háríthatott. Manhercz Krisztián életerős lövéssel szépített, majd ugyanő ki is egyenlített.

A második negyedet Vámos Márton távolról is pontos lövéssel indította, hasonló megoldással egalizált az ellenfél, de Zalánki Gergő bal keze a legjobbkor villant. Csakhogy a bátran játszó georgiaiaknak erre is akadt méltó válaszuk, örömüket azonban hamar lelohasztotta Vámos, Mezei Tamás jóvoltából pedig először hízott kétgólosra az előny (7-5). A balkezes center révén módosult 8-6-ra is az állás, a nagyszünetre pedig Angyal Dániel és – ötméteresből – Varga Dénes tette megnyugtatóvá a helyzetet (10-6).

A harmadik játékrész elején megszületett a hetedik georgiai gól, míg büntetőből Vámos vágta védhetetlenül a kapuba a labdát (11-7). Némi megtorpanás következett, illetve két georgiai gól (11-9), Jansik – kosaras hasonlattal élve látványos zsákolással jeleskedett (12-9). A negyed záróakkordjaként Vámos balja, majd Manhercz jobbja bizonyult megint hatásos fegyvernek, de egyszer még a georgiaiak is “visszalőttek” (14-11).

A befejező nyolc perc negyede csorgott le, amikor Zalánki duplázott, Manhercz kapufás góllal, a vb-újonc Burián Gergely pedig pattintott lövéssel vétette észre magát (17-11). Még a vetélytárs is betalált, háromszor is, a vége azonban – a triplával záró Zalánkinak köszönhetően – biztos, 18-14-es magyar győzelem lett.

Korábban:

Montenegró-Brazília 20-5 (4-0, 6-2, 7-0, 3-3)

A csoport végeredménye: 1. Magyarország 6 pont, 2. Montenegró 4, 3. Georgia 2, 4. Brazília 0

B csoport (Debrecen):

Görögország-Németország 16-8 (4-1, 5-1, 4-2, 3-4)

Horvátország-Japán 21-13 (4-3, 3-6, 7-2, 7-2)

A csoport végeredménye: 1. Görögország 5 pont (42-23), 2. Horvátország 5 (42-30), 3. Japán 2, 4. Németország 0

C csoport (Sopron):

Spanyolország-Olaszország 14-12 (5-4, 3-6, 2-2, 4-0)

A csoport végeredménye: 1. Spanyolország 4 pont, 2. Olaszország 2, 3. Dél-afrikai Köztársaság 0. A kanadai csapat visszalépett.

D csoport (Szeged):

Egyesült Államok-Ausztrália 14-9 (4-2, 4-2, 4-3, 2-2)

Szerbia-Kazahsztán 22-3 (4-0, 8-1, 5-0, 5-2)

A csoport végeredménye: 1. Szerbia 6 pont, 2. Egyesült Államok 4, 3. Ausztrália 2, 4. Kazahsztán 0

A csoportgyőztesek a szerdai negyeddöntőbe jutottak, a második és harmadik helyezettek a negyeddöntőbe kerülésért játszanak hétfőn, míg a negyedikek – Kanada visszalépése nyomán hárman – az alsóházban folytatják a 13-15. helyekért.