Vizes vb: mutatjuk a magyarok péntek délelőtti eredményeit

Pénteken öt magyar úszónak is szurkolhatunk a délelőtti előfutamok során. Eredményeikről folyamatosan frissülő cikkünkben számolunk be.

A délelőtti program: Úszás – előfutamok

női 50 m gyors (Senánszky Petra)

férfi 50 m hát (Bohus Richárd, Szentes Bence)

női 50 m mell (Sztankovics Anna)

4×100 m vegyes gyorsváltó

férfi 1500 m gyors (Kalmár Ákos)

Senánszky Petra elődöntős 50 méter gyorson

Senánszky Petra bejutott az elődöntőbe 50 méter gyorson pénteken a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.

Senánszky Petra középdöntőbe jutott 50 gyorson a budapesti vizes vb-n

Az uszonyos úszásban kétszeres Világjátékok-győztes, 14-szeres világbajnok magyar versenyző egyéni legjobbjától (24.97) ugyan elmaradt, de 25.24 másodperces idejével a 14. helyen így is bekerült az esti programba.

A 28 éves úszó a vegyes zónában elmondta, kicsit csalódott volt, amikor meglátta az időeredményt, de hozzátette, szerencsére így is ott lesz az elődöntőben.

Senánszky Petra értékelése az 50 gyors előfutama után

„Milák Kristófnak hála biztosan telt ház lesz, nekem pedig valahogy még az édesapámat is be kell juttatnom, mert egyelőre nincs jegye” – nyilatkozott az esti programra előre tekintve Senánszky. Megjegyezte, 2011-ben Hódmezővásárhelyen az uszonyosok között már úszott hazai közönség előtt világbajnokságon, akkor is óriási volt a hangulat, de a Duna Arénában sorra kerülő elődöntő várhatóan még nagyobb élmény lesz.

A 28 éves Senánszky hozzátette, a fő célja a párizsi olimpia, így az idén Birminghamben sorra kerülő Világjátékok után újra a medencés úszásra koncentrál majd, hogy valóra váltsa álmát.

Bohus 21., Szentes 24. lett 50 méter háton

Bohus Richárd a 21., Szentes Bence a 24. helyen végzett 50 méter háton pénteken a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.

Bohus Richárd előfutama 50 háton a budapesti vizes vb-n

Mindketten jócskán elmaradtak egyéni legjobbjuktól, Bohus – aki 24.76-tal tartja az országos csúcsot – 25.47 másodperccel csapott célba, míg Szentes 57 századdal úszott rosszabbat egyéni rekordjától (25.05), 25.62-vel zárt.

Szentes Bence előfutama 50 háton a budapesti vizes vb-n

A vegyes zónában Bohus – aki 2019-ben Kvangdzsuban tizedik volt ebben a számban – elmondta, mivel az elmúlt időszakban a váltó miatt legfőképpen a gyorsúszásra készült, így nem lepődött meg az eredmény miatt, ráadásul a közelmúltban nem is tudott annyi versenyen indulni, mint amire szüksége lett volna.

Bohus Richárd értékelése az 50 hát előfutama után

Sztankovics Anna 19. lett 50 méter mellen

Sztankovics Anna nem jutott elődöntőbe, a 19. helyen végzett 50 méter mellen pénteken a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.

Sztankovics Anna előfutama 50 mellen a budapesti vizes vb-n

A 26 éves magyar versenyző egyéni legjobbjától (31.04) keveseb, mint három tizeddel elmaradva, 31.31 másodperces időeredménnyel csapott célba.

Sztankovics a vegyes zónában elmondta, jó formában érezte magát és a bemelegítés is rendben volt, azonban a benyúlásnál rosszul jött ki neki a fal, és még egy tempót kellett tennie, ez pedig tizedeket jelentett.

Sztankovics Anna értékelése az 50 mell előfutama után

A címlapfotó illusztráció.