Vizes vb: Milák újabb aranyéremért száll harcba, kemény ellenfél vár női pólósainkra – értük izgulhatunk este

Fontos nap lesz a pénteki a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon, ahol újabb érmeket nyerhet a magyar csapat. A 18 órakor kezdődő programban Milák Kristóf favoritként döntőzik 100 méter pillangón, Burián Katalin és Molnár Dóra 200 méter háton, Szabó Szebasztián 50 méter gyorson úszik finálét, Senánszky Petra pedig a döntőbe jutásért ugrik medencébe 50 méter gyorson. Az estét a női vízilabda-válogatott zárja, Bíró Attila szövetségi kapitány csapata parázs mérkőzésre készül Kanada ellen.

Izgalmasnak ígérkezik a pénteki nap, hiszen már szinte rögtön a kezdést követően magyar versenyzőért szoríthat a közönség. Szabó Szebasztián az 50 méter gyors döntőjében ugrik majd vízbe.

A szám rövidpályás Európa-bajnoka egyéni csúcsát alaposan megjavítva, 21.81 másodperces idővel jutott a fináléba.

Szabó Szebasztián egyéni csúccsal középdöntős 50 gyorson a budapesti vizes vb-n

Szabó az elődöntőt követően a vegyes zónában azt mondta, egyáltalán nem érezte úgy, hogy tökéletesen úszott volna, ugyanakkor nagyon örült annak, hogy ott lesz a fináléban. Abban véleménye szerint bármi lehet, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy még tovább javuljon.

Szabó Szebasztián értékelése az 50 gyors előfutama után

Bár a 26 éves úszótól is sokat várnak,

a nap legjobban várt pillanata 18:44-kor jön majd el.

Ekkor száll harcba ugyanis a második hazai aranyért a délutáni program legnagyobb magyar éremesélyese, Milák Kristóf.

A 22 éves olimpiai bajnok kedden világcsúccsal védte meg címét 200 méter pillangón, és a rövidebb a távon is ott van a favoritok között. A magyar versenyző éremesélyeit tovább javította, hogy a szám ötkarikás aranyérmese és címvédője, az amerikai Caeleb Dressel szerdán egészségi okokra hivatkozva visszalépett a további küzdelmektől.

Milák már az előfutamok során jelezte a többi trónkövetelőnek, hogy jó formában van, ugyanis olyan idővel (50.68) zárt az összesítés élén, aminél idén csak Dressel úszott jobbat (50.01) és amivel a 2019-es kvangdzsui vb-n ezüstérmes, az olimpián harmadik lett volna.

Milák Kristóf a legjobb idővel jutott a 100 pillangó középdöntőjébe

Virth Balázs tanítványa a csütörtök esti programban is megörvendeztette a közönséget: 50 méternél még csak harmadikként fordult, azonban a fordulás után már elsőnek bukkant fel a vízből és végül 50.14 másodperces idővel csapott célba. Ez volt karrierje második legjobb úszása ezen a távon, csak tavaly, a tokiói olimpia döntőjében úszott gyorsabban, ott 49.68-as Európa-csúccsal lett második a világcsúccsal (49.45) benyúló Dressel mögött.

Milák magabiztosan várhatja az este 18.44 órakor kezdődő finálét, mivel elődöntős ideje 67 századdal jobb, mint a második japán Mizunoma Naokié.

Férfi versenyzőink mellett a női szakág is felvonultat két döntőst a délután Molnár Dóra a hetedik, Burián Katalin a nyolcadik idővel bejutott a döntőbe 200 méter háton.

A magyar csapat legfiatalabb tagja, a 16. születésnapját jövő szerdán ünneplő Molnár – aki szerdán a 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként ötödik lett – egyéni legjobbjától (2:09.34) nem sokkal elmaradva, 2:09.94 perces idővel csapott célba.

Molnár Dóra középdöntőbe jutott 200 háton a budapesti vizes vb-n

„A vége egy kicsit azért már fájt, de ott a szívem és a közönség hangzavara behúzott. Nagyon boldog vagyok, hogy döntőt úszhatok, remélem, holnap sikerül még egy kicsit javítani az időmön. Öt évvel ezelőtt még szurkolóként ültem itt a Duna Arénában, de titkon arról álmodtam, hogy egyszer majd én is a sztárok között versenyezhetek” – nyilatkozta a vegyes zónában Molnár Dóra.

Burián – akinek csütörtök reggel a szemüvegével is „meg kellett küzdenie” a vízben – közel másfél másodpercet javítva korábbi időeredményén, 2:10.07-tel pont elérte a finálét.

Burián Katalin középdöntőbe jutott 200 háton a budapesti vizes vb-n

Az olimpiai 10. magyar versenyző a vegyes zónában elmondta, az ideje lehetne sokkal jobb, hiszen fizikálisan jó formában érzi magát, mentálisan azonban nincs a topon, mivel az olimpia után volt egy nehéz időszaka, egy műtét és a koronavírus miatt négy hónapot hagyott ki. Hozzátette, megpróbálja kipihenni magát és akkor a döntőben sokkal jobb időt úszik majd.

A szám fináléját pénteken 18.53 órakor rendezik.

Egy magyar úszik a döntőbe kerülésért

Egyedüli magyarként Senánszky Petra jutott tovább a péntek délelőtti előfutamokból a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.

Az uszonyos úszásban kétszeres Világjátékok-győztes, 14-szeres világbajnok magyar versenyző 50 méter gyorson egyéni legjobbjától (24.97) ugyan elmaradt, de 25.24 másodperces idejével a 14. helyen így is bekerült az esti programba.

Senánszky Petra középdöntőbe jutott 50 gyorson a budapesti vizes vb-n

A 28 éves úszó a vegyes zónában elmondta, kicsit csalódott volt, amikor meglátta az időeredményt, de hozzátette, szerencsére így is ott lesz az elődöntőben.

„Milák Kristófnak hála biztosan telt ház lesz, nekem pedig valahogy még az édesapámat is be kell juttatnom, mert egyelőre nincs jegye” – nyilatkozott az esti programra előre tekintve Senánszky. Megjegyezte, 2011-ben Hódmezővásárhelyen az uszonyosok között már úszott hazai közönség előtt világbajnokságon, akkor is óriási volt a hangulat, de a Duna Arénában sorra kerülő elődöntő várhatóan még nagyobb élmény lesz.

Senánszky Petra értékelése az 50 gyors előfutama után

A 28 éves Senánszky hozzátette, a fő célja a párizsi olimpia, így az idén Birminghamben sorra kerülő Világjátékok után újra a medencés úszásra koncentrál majd, hogy valóra váltsa álmát.

Női pólósaink parázs meccsel zárják az estét

Nehéz feladat előtt áll a magyar női vízilabda-válogatott, amelynek az olaszok elleni vereség után az ugyancsak erős kanadai csapatot kellene legyőznie, kiköszörülendő az apró csorbát.

Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar női vízilabda-válogatott szerdán egy góllal alulmaradt az olasz nemzeti együttessel szemben a világbajnokság pólótornájának budapesti A csoportjában.

Bíró Attila a találkozót követően elmondta, az olaszok megérdemelték a sikert, hiszen a játék legfőbb elemeiben, mint az emberelőnyök kihasználása, illetve az emberhátrányos védekezés, jobbak voltak.

Hozzátette, az olaszok mondhatni teher nélkül játszottak, nekik akár egy szoros vereség is belefért volna, a magyar csapat számára viszont a hazai közönség előtt szinte kötelező lett volna a győzelem.

A szakember hangsúlyozta, a Kanada elleni harmadik csoportmeccsen egy újabb erős ellenféllel szemben ugrik medencébe a gárda, és reményei szerint győzelmet arat, ebben az esetben pedig csoportmásodikként készülne a további küzdelmekre.

A magyar válogatott pénteken játszik a kanadaiakkal 21 órától a Margitszigeten.

A címlapfotón Milák Kristóf a Duna Arénában a 2022-es vizes vb-n (Fotó: hirado.hu/Besenyei Gergely)